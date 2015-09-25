به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عسگرپور كارگردان و فيلمنامه‌نويس با اشاره به بازار فيلم‌ها در حوزه نمايش خانگي و فيلم‌هاي ويديويي گفت: فارغ از اين كه وضعيت اقتصادي توليد و عرضه فيلم‌هاي ويديويي به چه شكل است باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در اين حوزه توليدات زيادي داريم. همچنین تجربه نشان داده که هر جامعه ای که دست به تولید می‌زند و حجم آن را بالا می‌برد بازار آن را هم پیدا می‌کند. در این تنوع ضمن این که تعدادی آثار متوسط ساخته می‌شود، حتما فیلم های با کیفیت هم تولید می شود.

کارگردان فيلم «میهمان داریم» درباره سرمایه‌گذاری روی فیلم‌های ویدیویی نيز توضیح داد: متاسفانه ما همیشه فقط به تولید فکر می‌کنیم و به عرضه آن كمتر توجه داريم. در ۲ دهه اخیر که ساخت فیلم‌های ویدیویی بیشتر شده سازمان‌ها و نهادهایی اعم از خصوصی و غیر خصوصی مایل هستند که در تولید این فیلم‌ها حضور داشته باشند اما هرگز به سرنوشت اثر توليد شده، فکر نمی‌کنند. ما در این سال‌ها بخشی از مسیر را رفته‌ایم زیرا در تنوع، کیفیت را می‌توانیم پیدا کنیم اما برای همه آثار بازار فروش آماده نشده است.

وي تصريح كرد: در دوره گذشته جشنواره فیلم یاس، داور بودم و تعدادی از آثار را دیدم. متوجه شدم سازندگان در همان دوره ساخت هم به بازاریابی فکر نمی‌کنند. نهادهای عرضه و پخش درست شکل نگرفته اند و در این زمینه پروسه ناقصی را شاهد هستیم که نمی گذارد این حوزه ارتقا پیدا کند.

توليد فيلم‌هاي ويديويي نبايد با آزمون و خطا همراه باشد

عسگرپور در ادامه گفت: رشد تکنولوژی به گونه‌اي است که نوع فیلمسازی را نسبت به قبل دگرگون کرده، با دوربین‌های دیجیتال اساسا شکل تولید تغيير مي‌كند و ما باید خودمان را با این تغییر تطبیق بدهیم. در حال حاضر در کانون کارگردانان سینما که ۳۰۰ عضو دارد، ۲ سوم افراد بیش از سه یا چهار سال است که بیکار هستند در صورتی که می شود از این تکنولوژی ۹۰ دقیقه‌‌ای و فیلم ویدیویی به خوبي و با برنامه بهره برد و نباید ساخت این فیلم ها صرفا محل آزمون و خطا تلقی شود.

كارگردان فيلم «اقليما» يادآور شد: متاسفانه سازندگان بعضی از این فیلم ها این آثار را مثل هتل‌هایی تصور مي‌كنند که مهمان‌های یک شبه دارند و مسافرها دیگر به آنجا بر نمی‌گردند. عالم فیلمسازی ویدیویی اینگونه شده، بخشی از آن استفاده مورد نظر خود را می‌کنند و سپس آن را رها مي‌كنند.

تلويزيون سريال خارجي را بهتر از فيلم ايراني مي‌خرد

کارگردان « قدم‌گاه » با بيان اين مطلب كه سیستم عرضه فیلم‌های ویدیویی هم درست تعریف نشده و نمی دانیم این آثار برای چه ساخته می شوند، افزود: ساخت فیلم‌های ویدیویی امکانی بالقوه است. تجهیزات و نیروی انسانی داریم که می‌توانند خلاءهای برنامه های تلویزیونی را پر کنند در این زمینه و تولید رسانه های خانگی نه تنها چیزی کم نداریم بلكه نیرو زیاد هم داریم اما این فیلم‌ها از نقطه شروع و تولید باید به فکر قابل استفاده بودن و پخش باشند. وقتی تلویزیون یک سریال خارجی را با قیمت پایین‌تر از فیلم‌های ایرانی بخرد یعنی ما با یک شکست مواجه هستیم. از طرفی هم فیلمسازان کوتاه و ویدیویی در عرصه تجربه خود ممکن است با محدودیت‌های جدیدی رو به رو شوند تا اثرشان در تلویزیون پخش شود؛ ما باید براي رسيدن به نقطه مطلوب به دنبال راه‌حل باشيم.

كارگردان سريال «جراحت» در ادامه تاكيد كرد: باید این انرژی گسترده و عظیم را استفاده کنیم. گاهی اوقات احساس می کنم بعضی کارهای ماهواره ای از سریال های خودمان آموزنده تر هستند. نباید فکر کنیم همیشه حق با ماست. این البته به شرایط اجتماعی و سیاسی بر می گردد. فکر می کنیم چون ملت فرهنگی هستیم باید بخش فرهنگ را رها کنیم، همه اش به فرهنگ چند هزار ساله اتکا کردیم و کاری برای آینده نمی‌کنیم. نیازمند مدیریت جدی در عرصه فرهنگ و هنر هستیم تا آیندگان هم بتوانند به ما تکیه کنند.

با برگزاري جشنواره‌هاي هدفمند موافقم

عسگرپور در پايان به برگزاري جشنواره تخصصي براي اين حوزه (فیلم‌های ویدیویی) اشاره و بيان کرد: بر خلاف کسانی که با تعدد رویدادها و جشنواره‌ها مخالفند و با تعداد زیاد جشنواره‌ها مشکل دارند، اعتقاد دارم که هر رویدادی که بتواند به یک بخش مهم اشاره کند حتما تاثیرگذار است. جشنواره یاس فضای خوبی دارد. مجالی برای تبادل نظر بین فیلمسازان است. جشنواره کارکرد خودش را دارد و در بخشی از این چرخه، تولید و پخش قرار می‌گیرد.