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۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

پیام آیت الله نوری همدانی به مناسبت وقوع حادثه اسفناک منا

پیام آیت الله نوری همدانی به مناسبت وقوع حادثه اسفناک منا

آیت الله نوری همدانی گفت: از مسلمانان جهان می خواهیم که ساکت نباشند و با وحدت و یکپارچگی در برابر قدرتهای شیطانی تصمیمی که موجب عزّت و یکپارچگی و عظمت اسلام و مسلمین است بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  آیت الله العظمی نوری همدانی در پیامی وقوع حادثه اسفناک دیروز مکه مکرمه را به شیعیان جهان تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

مصیبتی که روز گذشته در حرکت مسلمانان برای رمی جمرات در سرز مین منا به وقوع پیوست مصیبت بسیار بزرگ و فاجعه عظیمی برای اسلام و مسلمین است.

آیا وقت آن نرسیده است که مسلمانان جهان و دولت های اسلامی نسبت به جنایتهائی که آل سعود در تاریخ ننگین خودشان انجام داده و روز بروز در ارتکاب جنایات بیشتر در عراق و یمن و سوریه و بحرین چهره زشت و شوم خود را بهتر نشان می دهند واکنش نشان داده و تصمیمات جدی و اجتماعی در این مورد بگیرند؟

همه می دانند که آل سعود که خود را خادم الحرمین الشریفین می دانند، جز نوکری آمریکا و ارتباط با صهیونیست ها و تقویت و ایجاد گروه های تکفیری و داعش و بوکوحرام که جز کشتار و تخریب و ایجاد تفرقه بین مسلمانان نقشی ندارند امروز یکی از مشکلات دنیای اسلام می باشد و بالاخره ما امروز از مسلمانان جهان می خواهیم که با توکل به خدا و احساس مسئولیت الهی ساکت نباشند و با وحدت و یکپارچگی در برابر قدرتهای شیطانی تصمیمی که موجب عزّت و یکپارچگی و عظمت اسلام و مسلمین است بگیرند.

إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم

ما این مصیبت عظیم را به حضور مبارک ولی عصر ارواحنا فداه و مسلمانان جهان خصوصاً داغدیدگان هموطنان عزیزمان تسلیت می گوییم و اطمینان داریم که جانباختگان این حادثه در درگاه خداوند دارای فضیلت و ثواب بسیاری می باشند و شفای عاجل مصدومان این حادثه را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

کد مطلب 2923996

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