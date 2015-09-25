بی تدبیری دولت عربستان موجب کشته شدن زائران خانه خدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به مرگ زوار در منای عربستان، عنوان کرد: زائران بسیاری روز پنج شنبه در منای عربستان جان خود را از دست دادند که این حادثه در تاریخ مراسم حج بی سابقه بوده است.

وی تاکید کرد: بی تدبیری دولت عربستان موجب کشته شدن زائران خانه خدا درحادثه منا شده است.

وی اذعان داشت: هر ساله زائران بسیاری وارد خاک عربستان می شوند و مراسم حج را به جا می آورند که دولت عربستانی طی این سالها تجربه های بسیاری در مدیریت حجاج کسب کرده است و نباید شاهد چنین حادثه های مرگباری برای زائران باشیم.

امام جمعه موقت شهرکرد تاکید کرد: بیش از دو هزار نفر زائر در منای عربستان کشته و یا مجروح شده اند که این امر نشان دهنده بی کفایتی وبی مدیریتی در خصوص مراسم حج در عربستان است.

حجت الاسلام ابوالحسن فاطمی با بیان اینکه امت اسلامی در تمام کشور های مسلمان عزادار هستند، عنوان کرد: باید با متخلفان و کم کاری ها در این خصوص برخورد جدی شود.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای، تصریح کرد: مذاکرات هسته ای انجام شده است ولی باید در خصوص روند اجرای توافقات هوشیار بود.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به خطرانت نفوذ دشمن از جمله آمریکا در کشور، ادامه داد: نفوذ دشمنان در کشور می توان خطرات جدی برای کشور از جمله تاثیر منفی در فرهنگ، کمرنگ شدن ارزش های اسلامی، تغییر سبک زندگی، اقتصاد و... داشته باشد.

حجت الاسلام ابوالحسن فاطمی یادآور شد: تجربه نشان داده است که نفوذ بیگانگان به داخل کشور ضربات سنگینی به کشور وارد کرده است.