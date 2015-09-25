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۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

قاضي عسگر اعلام کرد؛

۳۶۵ مفقودی در در حادثه دیروز منا

۳۶۵ مفقودی در در حادثه دیروز منا

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج بیت الله الحرام گفت: در حادثه دیروز منا ۳۶۵ نفر مفقودی داشتیم که از این تعداد خوشبختانه ۳۰ نفر مشخص شده و به کاروانهای خود برگشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر در گفتگو با صدا و سیما گفت: شب گذشته نماینده محمد بن نائب ولیعهد و وزیر کشور عربستان به محل خیمه های ما در منی آمد و تسلیت وی را اعلام کرد و ما هم به طور مبسوط این حادثه را بیان کردیم.
وی گفت: در این دیدار اعلام کردیم که اگر مأمورین جلوی مردم را نمی گرفتند و اجازه می دادند به مسیرشان ادامه دهند این اتفاق نمی افتاد.
قاضی عسگر افزود: همچنین گفتیم که اگر می گذاشتند نیروهای هیئت اعزامی به کمک می رفتند آمار تلفات آنقدر افزایش نمی یافت و بدتر اینکه ساعت ها این جنازه ها را نگه داشتند و تا پاسی از شب نتوانستد آنها را ببرند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج بیت الله الحرام گفت: در حادثه دیروز منا ۳۶۵ نفر مفقودی داشتیم که از این تعداد خوشبختانه ۳۰ نفر مشخص شده و به کاروانهای خود برگشته اند.
وی گفت: تاکنون جان باختن ۱۳۱ حاجی ایرانی قطعی شده و ۸۳ مجروح داشتیم که به بیمارستان هلال احمر منتقل شده اند و وضعیت آنها خوشبختانه خوب است.
قاضی عسگر افزود: اولویت اول ما این است که اجازه دهند نیروهای ما به سردخانه ها بروند تا فوتی های خود را شناسایی کنیم.

کد مطلب 2924062
حبیب احسنی پور

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