به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان سمنان، پس از نماز دشمن شکن و وحدت بخش جمعه در ۱۸نقطه استان اعتراض خود را نسبت به بی تدبیری حکام آل سعود در برقراری امنیت حجاج بیت الله الحرام و همچنین بی تفاوتی این خاندان نسبت به پاسخگویی به مجروحان و درگذشتگان حادثه منا به گوش جهانیان رساندند.

امروز مردم دیار قومس در جای جای استان فریاد مرگ بر آل سعود سردادند و مشت های گره کرده شان را از خشم بر دهان مسکتبرانی زدند که با حمایت های مادی و معنوی از این رژِیم منحوس، روز به روز موجبات کشتار صدها انسان بیگناه را فراهم می سازد.

نحوه خدمات رسانی به حجاج و امداد رسانی به حادثه منا دیگر موضوعی است که امروز مردم ایران در کنار همه مردم آزادیخواه دنیا به آن اعتراض دارند و خواستار پاسخگویی رژیم آل سعود درباره این کوتاهی فاحش هستند.

امروز و در حالی که مناسک حج، کنگره بزرگ وحدت و انسجام بین مسلمانان است، سردمداران آل سعود، صحنه را برای ویرانی این اتحاد آماده کرده اند و در این بین سکوت معنا دار بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا، اسرائیل و ابرقدرت های غربی و منطقه ای مزید بر علت شده است.

سازمان حج و زیارت با پیش بینی افزایش تعداد کشته های فاجعه منا تا بیش از دو هزار نفر خبر داد که تعدادی دیگر از مجروحان ایرانی امروز در بیمارستانهای عربستان شناسایی شده اند.

به گفته سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران، عمق فاجعه بسیار دردناک و وسیع بوده و تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰نفر آمار جان‌باختگان این حادثه است، اما بر اساس منابع موثق پیش بینی می شود این آمار به بیش از ۲ هزار نفر برسد.

گفتنی است تا کنون پیکر ۱۳۱ تن از هموطنانمان در این حادثه شناسایی شده است.

آل سعود باید پاسخگو باشد

فرمانده گروه ده محرم سپاه پاسداران در شاهرود در خلال این راهپیمایی ضمن محکوم کردن کوتاهی آل سعود در رابطه با جان سپردن عده ای از هموطنانمان در منا، گفت: این خاندان می بایست برای این کوتاهی و اقدامات بعد از آن جوابگو باشد.

سردارمحمدابراهیمیان خاطرنشان کرد: حادثه منا نشان دهنده بی کفایتی سعودی ها بود که باعث جان باختن عده کثیری از حجاج بیت الله الحرام و عده ای از هموطنانمان شد اما نکته قابل توجه در این بین توجیهات نادرست آل سعود است که این امر نمی تواند جلوی خشم مسلمانان و آزاده خواهان دنیا را بگیرد.

وی افزود: آل سعود لیاقت خادمی مناسک حج را ندارد و این موضوع را در سال های گذشته و در برخورد بد با حجاج و یا حوادث مختلف بارها اثبات کرده است که سقوط جرثقیل، تخریب پل و سانحه منا از نمونه های آن است.

فرمانده گروه ده محرم سپاه پاسداران در شاهرود همچنین با اشاره به جنایات آل سعود و حمایت های بیگانگان از آنها، گفت: این خاندان موجبات کشتار مسلمانان در یمن و سایر کشورهای منطقه را فراهم می کند و این در حالی است که سکوت معنا دار بسیاری از قدرت های منطقه و فرامنطقه ای بارها و بارها خشم جامعه جهانی و مسلمانان را در پی داشته است.

ابراهیمیان در خاتمه، تاکید کرد: عربستان با حمایت اسرائیل غاصب در پی پیاده کردن نقشه های شوم دشمنان اسلام و در نظر گرفتن منافع رژیم منحوس آل سعود است اما باید بدانند که ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی همواره هوشیار در کنار مظلوم و مظلومان است.