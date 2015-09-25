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۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۰

راهپیمایی مردم هیرمند در پی فاجعه منا/ «آل سعود» بی صلاحیت است

راهپیمایی مردم هیرمند در پی فاجعه منا/ «آل سعود» بی صلاحیت است

زابل- مردم ولایت مدار شهرستان هیرمند امروز پس از نماز سیاسی عبادی جمعه در پی حادثه روز گذشته منا در عربستان و همچنین بی صلاحیتی آل سعود در مدیریت حج راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه بهانه ای بود تا مردم اعتراض خود را به اتفاقات دیروز منا داشته باشند و برای لحظاتی در کنار هم به ناتوانی آل سعود در مدیریت حج اعتراض کنند.

مردم سیستان امروز علی رغم توفان شن و افزایش ریزگردها، ماسک به دهن در این حرکت خودجوش مردمی شرکت کردند و اعتراض خود را با حضور در خیابان نشان دادند.

آنان در این مراسم با فریاد شعارهای «آل سعود خائن است»، «الله اکبر» و «آل سعود ننگت باد» نسبت به اتفاقات دیروز واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی هیرمند دارای مرز مشترک با کشور افغانستان است و در ۲۵۰ کیلومتری شمال زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.

کد مطلب 2924103

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