تسلیت نماینده مردم کرج در مجلس به مناسبت فاجعه «منا»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا، در این پیام تسلیت آمده است:

متاسفانه در روز عید قربان عید بندگی، کام همه مسلمانان جهان با شنیدن خبر فاجعه منا تلخ گشت روزی که در آن شمار زیادی از حاجیان خانه خدا جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند و اکنون قلب‌ همه ما مسلمانان اندوهگین و غمناک است.

حرم و شهری که بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) باید خانه امن الهی باشد امروز به دلیل مدیریت غلط و غیرالهی حکام سعودی شاهد فجایعی همچون «منا» است اتفاقاتی تاسف باری که در مناسک حج امسال در خانه خدا و بعد از آن روز پنجشنبه دوم مهرماه رخ داد نشانه کاملی از بی‌کفایتی حکام سعودی در میزبانی مناسک حج ابراهیمی است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: اینجانب نماینده مردم در خانه ملت در روز عید قربان که باید تبریک این روز مبارک را عرض کنم، ناچارم با اندوه و تاسف فراوان این فاجعه را به ساحت مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف، رهبر عزیز انقلاب (مدظله العالی)، مراجع معظم تقلید، همه کشورهای اسلامی به ويژه مردم ولايتمدار استان البرز تسلیت عرض کنم و از خداوند سبحان برای آسيب ديدگان شفای عاجل و بازماندگان حجاج قربانى شده صبری جمیل مسالت دارم.