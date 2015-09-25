‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، احمد المولد کاردار عربستان در ایران در ملاقات با معاون مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان همدردی با خانواده های حجاج ایرانی گفت: حادثه منا یک حادثه عمومی است، ما تمام کشته شدگان این حادثه را شهید می نامیم.

وی پس از احضار دوباره به وزارت امور خارجه ایران افزود: دولت عربستان حادثه پیش آمده را یک حادثه عمومی می داند و درست است که برای انتقال اطلاعات و جزئیات این حوادث اندکی کم کاری پیش آمده است اما دلیل آن هم این است که به صورت غیرمترقبه با این حوادث مواجه شده است که در حال مدیریت و ساماندهی عوارض پس از حادثه هستیم.

دولت عربستان در وضعیت اضطراری

کاردار عربستان در خصوص عدم همکاری دولتش درباره ورود خبرنگار به بیمارستان ها هم گفت: از آنجایی که دولت عربستان در حال ساماندهی و رسیدگی به وضعیت عمومی مصدومین و شهداست و در وضعیت اضطراری به سر می برد نمی تواند اجازه دهد که بیش از یک نفر در هر بیمارستان برای انعکاس وقایع خبری حضور یابد.

سقوط جرثقیل هم یک حادثه عمومی است

احمد المولد همچنین با اشاره به حادثه سقوط جرثقیل در هفته های گذشته افزود: از آنجا که سقوط جرثقیل در یک مکان عمومی صورت گرفته است این حادثه هم یک حادثه عمومی تلقی می شود زیرا هیچگونه برنامه ریزی و سیاستی برای چنین حادثه هایی انجام نشده است.

کاردار عربستان از کارگروه تحقیقاتی در خصوص بررسی دقیق تر زوایای حوادث پیش آمده در منا و سقوط جرثقیل خبر داد.

احمد المولد همچنین درباره عزیمت کارگروه سیاسی به سرپرستی قشقاوی به منظور بررسی دقیقتر و تسهیل انتقال و رسیدگی به شرایط مصدومین و شناسایی کشته شدگان حادثه گفت: پس از انتقال نامه ای که امروز از معاون امور کنسولی ایران دریافت کرده ام به دولت عربستان، زمینه های همکاری برای عزیمت تیم سیاسی ایران هم فراهم خواهد شد.

کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران دیروز هم توسط معاون مدیر کل خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به خاطر سوء مدیریت دستگاههای اجرایی عربستان به وی اعلام شد.