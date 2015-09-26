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۴ مهر ۱۳۹۴، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۴۰ میلیون تومان بن کارت در نمایشگاه کتاب لرستان توزیع شد

۴۰ میلیون تومان بن کارت در نمایشگاه کتاب لرستان توزیع شد

خرم آباد - نماینده بانک صادرات در نمایشگاه کتاب لرستان گفت: ۴۰ میلیون تومان بن کارت الکترونیکی در نمایشگاه کتاب لرستان توزیع شده است.

 یارمحمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، به روند توزیع بن کارت های الکترونیکی کتاب اشاره کرد و اظهار داشت: بانک صادرات لرستان متولی امر توزیع بن کارت های الکترونیکی کتاب در نمایشگاه کتاب استان بوده که در این راستا ۳۵۰ میلیون تومان بن کارت توزیع خواهد شد.

وی سقف ارائه بن کارت به هر نفر را ۵۰ هزار تومان دانست و افزود: بن کارت های توزیع شده به صورت ۱۰ هزار تومانی، ۲۰ هزار تومانی، ۳۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی بوده که افراد با ارائه کارت ملی می توانند این بن کارت ها را خریداری کنند.

نماینده بانک صادرات استان لرستان اضافه کرد: موسسات، نهادها و دانشگاه های استان می توانند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان بن کارت خرید کتاب تهیه کنند.

حیدری یادآور شد: سال گذشته و در هشتمین نمایشگاه کتاب لرستان مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بن کارت الکترونیکی توزیع شد.

وی به تخفیف ۲۰ درصدی بن کارت های توزیع شده در نمایشگاه کتاب اشاره کرد و افزود: در صورت بالا بودن استقبال مردم از نمایشگاه کتاب این قابلیت وجود دارد که تعداد بن کارت های الکترونیکی به متقاضیان افزایش یابد.

حیدری اظهار داشت: تا کنون حدود ۴۰ میلیون تومان بن کارت الکترونیکی در نمایشگاه کتاب توزیع شده است.

کد مطلب 2924157

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