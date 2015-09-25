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۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت:

ایران باید در بررسی حادثه منا حاضر باشد/ رایزنی درباره مدیریت حج

ایران باید در بررسی حادثه منا حاضر باشد/ رایزنی درباره مدیریت حج

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نمایندگان ایران باید در بررسی حادثه منا حضور داشته باشند، گفت: با کشورهای اسلامی در مورد مدیریت حج رایزنی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه فوق‌العاده هیات دولت که به منظور بررسی ابعاد حادثه منا برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: سوء مدیریت عربستان در حادثه منا آشکار است.

وی گفت: هواپیماهای ایران آماده انتقال حادثه‌دیدگان منا به کشور هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید نمایندگان ایران در بررسی حادثه منا حضور داشته باشند، گفت: عربستان باید درباره حادثه منا پاسخگو باشد.

جهانگیری با بیان اینکه ایران با کشورهای اسلامی در مورد مدیریت حج رایزنی خواهد کرد، گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید در بررسی حادثه منا فعالانه عمل کنند.

کد مطلب 2924163

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