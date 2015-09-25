به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: امروز صبح کمیته ای چهار نفره توسط سازمان حج و زیارت برای جست و جوی مفقودان در بیمارستان های عربستان تشکیل شد.

وی افزود: مجوزهای لازم برای این گروه به منظور سرکشی در همه بیماستان های خصوصی و دولتی عربستان اخذ شده و امیدوارم فردا بتوانیم آمار جامعی از مفقودین ارائه دهیم.

اوحدی با اشاره به وضعیت عمومی کاروان ها گفت: وضعیت عمومی کاروان ها آرام تر شده است. امروز به کاروان ها سرکشی کردیم که متاسفانه در برخی کاروان ها ۲۷، ۲۸ نفر جان باخته یا مفقود هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: امروز آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دو بار با ما تماس داشتند و پیگیر مسائل شدند، ضمن اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیر جدی مسائل هستند. همین پیگیری های دولتی و پیام مقام معظم رهبری باعث آرام شدن جو موجود شده است.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای بازگرداندن اجساد جان باختگان فراهم شده است، گفت: کار تشریفات قانونی برای بازگرداندن جان باختگان انجام شده است و با هماهنگی با شرکت هواپیمایی ماهان و ایران ایر از اوایل هفته آینده کار بازگرداندن جان باختگان صورت می گیرد.

اوحدی در ادامه گفت: امروز ۲۵ نفر از مفقودان پیدا شدند و اکنون آمار مفقودان ما به ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.