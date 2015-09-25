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۳ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۹

امین حاج‌محمدی:

داور به اشتباه گل من را آفساید گرفت/ زرگر اشتباهات زیادی داشت

داور به اشتباه گل من را آفساید گرفت/ زرگر اشتباهات زیادی داشت

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه گلی که به راه آهن زدم آفساید نبود، گفت: زرگر در قضاوتش اشتباهات زیادی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امین حاج‌محمدی پس از تساوی استقلال مقابل راه آهن با بیان این مطلب افزود: امروز هر دو تیم بازی خوبی از خود ارائه دادند و یکی از پرگل‌ترین بازی‌های لیگ را مردم شاهد بودند. فکر می کنم هواداران از این بازی لذت بردند اگرچه قضاوت داور بر روی اعصاب آنها تاثیر منفی گذاشت.

حاج‌محمدی در خصوص قضاوت زرگر نیز تصریح کرد: وی داور بسیار خوبی است، اما متاسفانه امروز اشتباهات زیادی داشت و گل من به راه آهن صددرصد درست بود اما متاسفانه قضاوت نادرست داور باعث شد هم گل من مردود اعلام شود و هم پیروزی را با تساوی عوض کنیم.

مدافع استقلال در خصوص تعطیلی لیگ توضیح داد: این تعطیلی می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد زیرا تمرینات خوبی را انجام خواهیم داد و به آنچه که کادر فنی از ما می خواهد، خواهیم رسید.

حاج‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: از همه هواداران عذرخواهی می‌کنم، زیرا امروز شرمنده آنها شدیم که نتوانستیم با کسب ۳ امتیاز از زمین خارج شویم.

کد مطلب 2924215

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