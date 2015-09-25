به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان امشب در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما با اشاره به جلسه فوق‌العاده امروز هیات دولت برای بررسی حادثه دیروز منا، اظهار داشت: بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته، در جلسه امروز دولت که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد هیاتی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاون کنسولی وزیر امور خارجه و جمعی دیگر از مسئولان بخش‌های ذیربط عازم عربستان شوند.

وی افزود: بلافاصله اقدامات لازم را برای هماهنگی با وزارت خارجه عربستان شروع کردیم و امیدواریم که حداکثر تا فردا (شنبه) بعدازظهر این هیات را راهی عربستان کنیم.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با بیان اینکه سفارت ما در ریاض نیز رایزنی‌های گسترده‌ای را برای مدیریت بحران شروع کرده است، خاطرنشان کرد: آقای ظریف وزیر امور خارجه نیز امروز در نیویورک ملاقات‌های گسترده‌ای با مقامات دیگر کشورها به ویژه مسئولان سازمان کنفرانس اسلامی داشته است.

امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری برای معلوم شدن ابعاد نامشخص این حادثه و تعیین وضعیت مفقودان، مجدداً بر مسئولیت دولت عربستان در این رابطه تاکید کرد و گفت: دولت این کشور دیروز متاسفانه همکاری خوبی با ما نداشت، به همین دلیل امروز برای دومین بار کاردار سفارت عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد و از مجرای دیپلماتیک، تذکر جدی داده شد تا در این رابطه مسئولان طرح عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین دقیق‌تر آمار مجروحان و مفقودان حادثه در امروز نیز نتیجه همکاری مناسب‌تر آنها بود که امیدواریم همکاری مسئولانه‌تری داشته باشند تا آلام این حادثه‌دیدگان را کاهش دهیم.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به عربستان مأموریت علت‌یابی حادثه و استعلام از مقامات عربستان را که باید در این رابطه پاسخگو باشند، بر عهده دارد؛ این هیات همچنین به مشورت‌های مستقیم با ستاد ویژه‌ای که در مکه تشکیل شده است، خواهند پرداخت.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: عیادت از مجروحان حادثه و تماس سیاسی با مقامات بالاتر سعودی و انجام امور کنسولی با مسئولیت معاون کنسولی وزیر امور خارجه، از دیگر برنامه‌های این هیات است.