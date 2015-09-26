کشته شدن ۱۳ نظامی آل سعود در شهر مرزی «جیزان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش و نیروهای مردمی یمن امروز شنبه مناطقی در شهر مرزی جیزان عربستان را با شلیک چند خمپاره و موشک هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات که ساعاتی قبل انجام شد، ۱۳ نظامی سعودی کشته و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای یمنی موفق شدند کنترل چند مرکز وابسته به آل سعود در شهر جیزان را به دست بگیرند.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت منطقه «السوادیه» واقع در استان البیضاء را بمباران کردند.

این در حالی است که مناطقی در استان های صعده، صنعاء و حجه نیز هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

گفتنی است، پیشتر منابع یمنی از کشته شدن فرمانده گارد مرزی عربستان سعودی خبر داده بودند.