توافق هسته ای اثبات کننده حسن نیت سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان جمعه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل از توافق هسته ای ایران حمایت کرد.

وی در سخنرانی خود خواستار برچیده شدن سلاح های هسته ای از سراسر جهان شد و در افزود: توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی در این مسیر بسیار امیدوار کننده بوده است.

پاپ گفت: توافق هسته‌ای با ایران اثبات کننده ظرفیت حسن نیت سیاسی همراه با صداقت، صبر و ثبات عمل در جهان است. وی خطاب به روسای جمهور کشورهای جهان اظهار امیدواری کرد این توافق تداوم یابد و کشورهای جهان همکاری های خوبی با هم داشته باشند.

پاپ در سخنرانی خود دوباره خواستار محافظت از مسیحیان عراق و سوریه در مقابل گروههای افراطی داعش شد.

پاپ فرانسیس پیش از حضور در مجمع سازمان ملل در کنگره آمریکا با استقبال نمایندگان آمریکا روبرو شده بود. این در حالی است که جمهوری خواهان پس از سخنرانی پاپ نیز همچنان باراک اوباما را به خاطر توافق با ایران مورد انتقاد قرار می دهند.