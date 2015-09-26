بزرگترین چاپگر سه بعدی دنیا را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم طراحی World's Advanced Saving Project مخفف WASP (به معنای پروژه نجات پیشرفته دنیا) از بزرگترین چاپگر سه بعدی دنیا در ایتالیا رونمایی خواهند کرد. این چاپگر که دلتای بزرگ Big Delta نام گرفته دارای ۱۲ متر ارتفاع و عرض ۶ متری است. این چاپگر برخلاف اندازه غول پیکرش بسیار کارآمد و مفید بوده و با انرژی برابر ۱۰۰ وات کار می کند.

طراحان این چاپگر معتقدند، اندازه بزرگ Big Delta باعث می شود تا این چاپگر در شرایط بحرانی و اضطراری از قابلیت ساخت سریع و آسان واحدهای مسکونی کم هزینه برخوردار بوده و بتوان واحدهای مسکونی کم هزینه ای را برای کمک رسانی چاپ کرد.



مواد اولیه مورد نیاز این چاپگر غول پیکر گل و خاک است که در هر مکانی یافت شده و هزینه های ساخت را کاهش می دهد. تیم WASP معتقد است، از این چاپگر حتی در شرایط غیر بحرانی نیز می توان برای ساخت واحدهای مسکونی کم هزینه استفاده کرد. این چاپگر غول پیکر تا سال ۲۰۳۰ میلادی می تواند مشکل ۴ میلیارد انسان بی سرپناه در سراسر جهان را برطرف کند.

این موضوع در حالی است که چاپگرهای سه بعدی یکی از برترین راه حل ها برای برطرف کردن نیاز جهانی مسکن محسوب می شوند. ورود این چاپگر غول پیکر در شرایطی است که ساخت مصالح اولیه خانه با استفاده از چاپگرهای سه بعدی رواج چشمگیری یافته است.