گفتند «بازی موتوری» را هک کردیم؛ حلال کنید!

مجله مهر- عطیه همتی: «بازی موتوری» نام یک بازی ایرانی جدید است که در چند وقت اخیر بسیاری از طرفداران بازی را به خودش مشغول کرده است. دیالوگ های بامزه و شیطنت آمیز، سبک آشنای خیابان ها، لباس های عجیب و غریب و مدل موهای بامزه کاراکترهای این بازی حال و هوای دهه شصت را زنده می کند. همه این ها باعث شد تا سراغ تولیدکنندگان این بازی برویم و از «موتوری» بپرسیم. اگر شما هم از طرفداران بازی موتوری هستید و ساعت‌های زیادی مشغول این بازی شده اید؛ این مصاحبه را از دست ندهید.

دوست داشتیم موتوری نوستالژیک باشد

فکر ساخت بازی موتوری از ۶ ماه پیش شروع شد و «ابراهیم مسجدیان» نفر اول گروه «گلیم گیمز» تصمیم گرفت بعد از ساخت کلی بازی رایانه ای مختلف یک بازی موبایلی درآمدزا و کاملا ایرانی بسازد تا مخاطب داخلی بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند. برای همین گروهش را چید و ساخت این بازی را شروع کرد. « قبل از ساخت بازی موتوری برای موبایل، بازی‌های کامپیوتری می ساختیم. قبل از آن هم با ناشرهای خارجی کار کرده بودیم. وقتی دیدیم همه به سمت بازیهای موبایلی گرایش پیدا کرده اند. دوسال پیش بازی «ماقهرمان نیستیم» را برای موبایل ساختیم که جایزه بهترین بازی تجربی را گرفتیم. اما وقتی با اپلیکیشن «کافه بازار» مواجه شدیم گفتیم یک بازی هم به صورت تستی برای ایران بسازیم. یک بازی ساختیم سال گذشته به اسم «پرندگان ماهیگیر» که به نسبت زمانی که برایش گذاشتیم بد نبود. بعد گفتیم حالا یک بازی بزرگتر بسازیم. برای موتوری دورهم جمع شدیم و خواستیم یک بازی ایرانی بسازیم. دلمان نمی خواست مثل بقیه یک عکس برج میلاد بگذاریم و بگوییم این بازی ایرانی است. ما می خواستیم بازی خیلی ایرانی باشد و همه مردم با هر سن و سالی بتوانند با فرهنگ موجود در آن ارتباط برقرار کنند و برایشان نوستالژیک باشد.»

از تک چرخ های موتور سواران الگو گرفتیم

اما اینکه حالا چرا موتورسواری کردن برای این بازی انتخاب شد هم داستان جالبی دارد. مسجدیان می گوید: «به این فکر رسیدم که برخی موتورسواران داخلی با اینکه سعی می کنند حرکات نمایشی انجام دهند، اما این حرکاتشان خیلی خنده دار و ضایع است (خنده) به همین خاطر نشستیم و یک عالمه ویدئوهای اینترنتی از حرکات نمایشی موتورسواران ایرانی توی اینترنت دیدیم و آنها را الگوی کارمان قرار دادیم.»

کلا همه چیز دهه شصت خنده دار است

فضای بازی موتوری کاملا مخاطب را به دهه شصت می برد. دلیل این انتخاب هم به گفته «مرجان صمیم» یکی از طراحان هنری این بازی و همسر آقای مسجدیان؛ نوستالژیک بودن آن دوران برای مردم است. «کلا دهه شصت برای مردم ما بسیار خاطره انگیز است. بسیاری از حرف‌ها و رفتارهای آدم‌های این دهه ، حتی جدی هایش هم خنده دار است. لباس ها و تیپ های این دهه و گاهی تیکه کلام‌ها بسیار بامزه است. برای همین اساس این بازی شما را یاد دهه شصت می اندازد. اما بعضی موتورهایی که در این بازی وجود دارد و می توانید بخرید کاملا جدید است.»

از خود مردم برای ساخت کمک گرفتیم

آقای مسجدیان می گوید که هیچ کدام از بچه های گروه موتورباز نبودند و برای بهتر درآوردن فضای بازی از آدمهای موتورباز و قسمت های قدیمی و دست نخورده شهر کمک گرفتند. «برای قسمت موتور و حرکات نمایشی از یک سری از بچه های پایین شهر و موتوربازها مشاوره گرفتیم. وگرنه خود ما نه تا حالا موتور سوار شدیم و نه اصلا درباره جزییات موتور و موتورسوارها می دانیم. برای طراحی خیابان ها هم عکاس ما به مناطق جنوب شهر رفت و از آنها عکس گرفت. شاید برایتان جالب باشد، ما همیشه سایت دیوار را که برای خرید و فروش است می دیدیم و می خندیدیم. مثلا یک نفر کتانی ۳ سال پیش را برای فروش گذاشته است. بعد برایش شرح های جالبی نوشته بود که بتواند این کتانی را بفروشد. همیشه این ها را می خواندیم و می خندیدیم. برای نوشتن متن قسمت های تخفیف بازی هم به همین سایت رفتیم و فقط چیزهایی که مردم برای فروش کالای مورد نظرشان گذاشته بودند را عینا نوشتیم. آنقدر مردم خنده دار نوشته بودند که اصلا لازم نبود من چیزی از خودم اضافه کنم!»

از درآمد موتوری راضی هستیم

به گفته بچه ها، بازی موتوری تاکنون ۸۰۰ هزار نفر بازی موتوری را دانلود کرده اند و مشغول بازی هستند که این باتوجه به زمان ارائه موتوری به بازار آمار خوبی به حساب می آید. مسجدیان می گوید: «وقتی بازی را ساختیم واقعا به قصد پول درآوردن ساختیم. یعنی یک بازی خوب که بتوانیم از طریق آن کسب درآمد راضی کننده ای داشته باشیم. اما اینکه آمار دانلودمان به این مقدار برسد. نه چنین توقعی نداشتیم. فکر می کردیم خانه پر ۵۰۰ هزارنفر دانلود کنند. اما پیش بینی می کردیم که بازی دیده شود که خدارو شکر اینطور هم شد.»

صمیم هم می گوید که برای ساخت بازی درآمدزا اول باید سلیقه بازار را در نظر گرفت. «برای بازی سازی باید سلیقه بازار را در نظر گرفت. اینطور نیست که خیلی به سلیقه خودت بازی بسازی. ما شاید خیلی اهل موتوربازی و حرکات نمایشی نیستیم. اما اینطور بازی ها واقعا طرفدار دارد. ماه های اول هربازی اوج دانلودها و خریدهاست. آدم‌های اهل بازی همه دانلود می کنند و تند تند سکه می خرند. اما کم کم این موضوع به ثبات و خط رشد به یک خط صاف می رسد. خیلی ها به نیت بازی خرید نمی کنند و بیشتر دلی این کار را انجام می دهند تا بتوانند از امکانات مختلف بازی استفاده کنند. مثلا لباس های مختلف بپوشند و موتورهای مختلف را امتحان کنند. در مجموع تا اینجای کار از درآمد موتوری راضی هستیم البته اگر اینطور ادامه پیدا کند.»

دوست داریم برای دل خودمان بازی بسازیم

بچه ها هدفشان را ساختن بازی هایی در سطح جهانی می دانند و دوست دارند روزی درآمدشان به قدری باشد که این بار بازی مورد علاقه شان را بسازند. «دوست داریم با خارج از کشور کارکنیم که البته همین الان این کار را انجام می دهیم. اما هدفمان این است که به درآمدی برسیم که بتوانیم در ساخت بازی ریسک کنیم. یعنی جرات کنیم بازی که خودمان دوست داریم را بسازیم و به فکر درآمد نباشیم. حتی اگر آن بازی شکست بخورد. اما الان مجبوریم فقط برای پول بازی بسازیم. اما بعدها دوست داریم در کنار بازی های درآمدزا بازی های موردعلاقه خودمان را هم بسازیم.»

در بازی های رایانه ای ۲۰ سال عقب هستیم

مسجدیان معتقد است در داخل کشور گاهی بازی هایی با هزینه های سنگین ساخته می شود که برخلاف این هزینه اصلا بازی های خوبی نیستند. «بسیاری از بازی هایی که به اسم بازی های فاخر ساخته می شوند اصلا قابل رقابت با سطح جهانی نیستند. ما در حال حاضر در بازی های رایانه ای حداقل ۲۰ سال از سطح جهانی عقب هستیم. اما در بازی های موبایلی به استاندارهای جهانی خیلی نزدیک تریم. یعنی کارهای کوچک را بهتر می توانیم انجام دهیم. خب در کشورهای دیگر هزینه و تعداد طراحای که ن برای ساخت یک بازی رایانه ای صرف می شود با کشور ما قابل مقایسه نیست. اما در بازی های موبایلی که تقریبا مقدار هزینه و طراحان مساوی است می توانیم تا حدودی رقابت کنیم.»

یک نفر ایمیل داده که بازی تان را هک کردم؛ حلال کنید!

بازی موتوری تا کنون ۳ بار آپدیت شده است که در هرکدام چندباگ وجود داشته است که هربار سعی شده حل شود. صمیم می گوید یکی از چیزهای جالب، ایمیل کاربرانی است که باگ ها را گزارش می دهند: «ما تقریبا تمام کامنت های اینستاگرام و ایمیل هایمان را جواب می دهیم. جالب اینجاست که کاربرها باگ های بازی را برای می فرستند. مثلا یک باگ داشتیم که از طریق آن می توانستند کلی سکه بخرند. اما به ما ایمیل دادند و درستش کردیم. بعضی ایمیل ها هم خیلی بامزه است. یک بار کسی گفته بود من بازی را هک کردم تو رو خدا راضی باشید و حلال کنید. یا اینکه امروز یکی گفته من یک بچه کلاس پنجمی هستم که امسال کلاس ششم می روم. دوست دارم مثل شما بازی ساز شوم اما نمی دانم باید چه کارکنیم؟ که من جوابش را دادم و به درس خواندن تشویقش کردم.»

اینجا همه دوست دارند بازی را هک کنند!

بحث به هک کردن که می رسد بچه ها با ناراحتی می خندند و اعتراف می کنند از هک کردن بازی شان ناراحت می شوند. مسجدیان می گوید: «در کشورما بیشتر سعی می کنند بازی ها را هک کنند. خب ماهم کاری از دستمان بر نمی آید جز اینکه کامنت هایشان را پاک کنیم تا برای بقیه بدآموزی نداشته باشد (خنده) درواقع فکر می کنند هکر هستند. اما همه این ها یک سری نرم افزار است که شما با یک دکمه می توانید بازی را هک کنید. الان تقریبا بیش از ۵۰ درصد بازی های ساخته شده در جهان را می توان هک کرد و این اصلا کار سختی نیست. گرچه خودمان از نرم افزارهای کرک شده استفاده می کنیم اما خب از هک شدن بازی خیلی ناراحت می شویم.»

مجتبی رجبی از دیگر سازندگان این بازی ادامه می دهد: «یک مثلی در دنیا ی بازی معروف است که می گوید کسی که بخواهد هک کند، هک می کند کسی که بخواهد پول خرج کند هم خرج می کند. هر راهی بگذاری کارش را انجام می دهد. اگر نتواند هک کند هم پول هم نمی دهد!»

بازی ساز باید زیاد بازی کند

وقتی می پرسم آیا جایی دیده اند کسی موتوری را بازی کند و آن لحظه چه واکنشی نشان داده اند صمیم جواب می دهد: «صدای بازی موتوری، صدای خاصی است برای همین وقتی از جایی پخش می شود. احساس خاصی به من دست می دهد و سریع توجهم جلب می شود. یک بار با همسرم در کوچه‌مان بودیم که دیدم چندتا بچه دورهم جمع شدند و « موتوری» بازی می کنند و حسابی می خندند. خیلی حس خوبی داشت. یکبار هم سوار تاکسی شدم و منتظر پر شدن تاکسی بودم که دیدم راننده موبایلش را باز کرد و موتوری باز کرد، آن موقع خنده ام گرفت.» مجتبی هم حسش را اینطور تعریف می کند:« نمی دانم چرا این موقع ها یک حسی دارم که دلم می خواهد دستم را روی شانه کسی که بازی می کند بگذارم و یک دمت گرم بگویم!»

وقتی از بچه ها می خواهیم برای ورود به این کار و یا به هم صنف های تازه کارشان چند توصیه کنند حرف‌های جالبی می زنند. مجتبی می گوید: « اول بگویم که گاهی اوقات می پرسند چطوری وارد این کار بشویم؟ من معمولا جواب نمی دهم چون کسانی که این سوال ها را می پرسند هیچ وقت وارد نمی شوند. کسی علاقه واقعی داشته باشد خودش آنقدر پیگیر می شود تا راه پیدا می کند. اما اگر به کسانی که وارد شده اند بخواهم توصیه کنم می گویم که این راه راهی است که پروژه اول و دوم قطعا شکست می خورد. پس سریع شکست هایتان را بخورید تا به موفقیت برسید. همه کمپانی های بازرگ قبل از بازی موفقی که تولید کرده اند کلی شکست خورده اند. اما همه فکر می کنند تنها همان بازی را ساخته اند. مثلا بازی « انگری برد» بازی پنجاهم شرکت سازنده اش بود.» صمیم هم جواب می دهد: « باید عاشق این کار بود اگر نیستید و تحملش را ندارید نیایید بعدهم از پروژه های خیلی کوچک شروع کنید.» آقای رئیس گروه هم توصیه اش را این گونه بیان می کند: « کسی که می خواهد فیلمساز شود درست است که باید کلی کتابهای تئوری و فیلمنامه و چیزهای آموزشی بخواند. اما باید فیلم زیاد ببیند. پس کسی که می خواهد بازی ساز شود باید حسابی اهل بازی باشد و با دقت بازی کند.»