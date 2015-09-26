آغاز دوره فرصت مطالعاتی اساتید در صنایع کشور

محمد نوری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد با اجرایی کردن ۶ طرح، بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کند.

وی افزود: «پسا دکترا صنعتی»، «فرصت مطالعاتی»، «فاجد یا فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی»، «پایان نامه های دانشجویی»، «حضور نخبگان صنعتی در دانشگاه» و «مشاور مادر صنعتی» طرح هایی هستند که از امسال به صورت جدی پیگیری می شوند تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار شود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح فرصت مطالعاتی که یکی از شش طرح ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، اظهار داشت: فرصت مطالعاتی نیز بخشی از این پکیج است که قرار است صد نفر به صورت پایلوت در این دوره شرکت کنند.

وی با بیان اینکه این دوره در سال تحصیلی جدید شروع می شود، اظهار داشت: در این طرح همانند پسادکتری صنعتی، موضوع، مهارت آموزی نیست بلکه انجام کار پژوهشی توسط اساتید است.

وی ادامه داد: در این دوره، اعضای هیات علمی در یک فرصت ۶ تا ۹ ماهه می توانند دانش خود را در ایران به روز کنند.

به گفته وی، این اساتید به جای اینکه به خارج از کشور بروند، در داخل کشور دوره فرصت مطالعاتی را می گذرانند که این موضوع ارزبری از کشور را به دنبال ندارد.

نوری امیری در خصوص مزایای طرح فرصت مطالعاتی بیان کرد: به دلیل آنکه شرکت کنندگان در این دوره، عضو هیات علمی هستند و در یک بنگاه در زمینه مشخص مشغول می شوند، دانشگاه حقوقشان را پرداخت می کند.

نوری امیری با تاکید بر اینکه گذراندن این دوره منجر به انجام پژوهش های کاربردی با هزینه کم خواهد شد، گفت: این کار مطالعاتی می تواند با همکاری دانشجویان باشند.

به گفته وی، این پژوهش ها در طی یک سال یا کمتر خواهد بود که البته در پایان این دوره، استاد می تواند تقاضا داشته باشد که برای تکمیل دوره خود مدت زمان کوتاهی (یک ماه) را به خارج از کشور برود که در این صورت بنگاه باید با این موضوع موافقت خود را اعلام کند.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با گذراندن این دوره، ارتقا درجه استاد شرکت کننده در طرح فرصت مطالعاتی تسریع پیدا می کند.