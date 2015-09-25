اسامی ۳۵ زائر مفقود گلستانی در حادثه منا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت گلستان، بعداز گذشت بیش از ۳۰ ساعت از وقوع فاجعه صحرای منا و كشته و مصدوم شدن جمع زیادی از زائران بیت الله الحرام به ویژه زائران ایرانی، اسامی ۳۵زائر گلستانی مفقود شده این حادثه به شرح ذیل اعلام شد.

لازم به ذكر است تا لحظه ارسال خبر از این افراد اطلاع دقیقی در دست نیست و تیم های امدادی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و ... در حال پیگیری موضوع از طریق مراجعه به بیمارستان ها، مراكز امدادی و ... هستند و به محض كسب اطلاعات جدید به اطلام مردم شریف خواهد رسید.

۱- حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۲- ای جمال ایری ۳۸۰۳۶

۳- تقانگل آرتق آق قمیش ۳۸۰۱۷

۴- تازه گل آزمون ۳۸۰۱۷

۵- آمنه آق ۳۸۰۱۷

۶- رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۷- بایرام بی بی داز ۳۸۰۳۶

۸- تاج محمد پارینچی ۳۸۰۱۷

۹- ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶

۱۰- عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶

۱۱- عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶

۱۲- صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶

۱۳- احمد خرمالی ۳۸۰۱۷

۱۴- تاج محمد دولو ۳۸۰۰۲

۱۵- نوروز محمد رحمانپور ۳۸۰۱۷

۱۶- بی بی روشن تكه ۳۸۰۱۷

۱۷- نور سلطان شادكام ۳۸۰۰۲

۱۸- ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷

۱۹- دردی طاهری ۳۸۰۰۲

۲۰- عید محمد طریك ۳۸۰۱۷

۲۱- یوسف طلابی ۳۸۰۰۲

۲۲- عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶

۲۳- آنه قلی ظفر ۳۸۰۱۷

۲۴- جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶

۲۵- اوقل بی بی قورچایی ۳۸۰۱۷

۲۶- كیك كر ۳۸۰۱۷

۲۷- جاجی كریمی ۳۸۰۳۶

۲۸- یگن دردی كلته ۳۸۰۱۷

۲۹- الیاس كوسلی ۳۸۰۰۲

۳۰- بی بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷

۳۱- عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶

۳۲- گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷

۳۳- سید عباس مرتضوی ۳۸۰۳۷

۳۴- رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷

۳۵- بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷