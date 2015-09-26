سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور بهبود فرآیند آبیاری در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا داریم.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر، ادامه داد: لایروبی زهکش‌های od۱ و od۲ و od۳ که از جمله زهکش‌های مادر و شریان‌های قوی کشاورزی است، در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر بیان کرد: تا پیش از اجرای برنامه آبیاری در سال زراعی جاری، کانال آبیاری بهرام‌آباد لایروبی خواهد شد.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای، لایروبی زهکش‌های مادر و شریان‌های اصلی کشاورزی با سرعت بالایی انجام می‌شود.

موسوی افزود: در حال حاضر نیز عملیات احداث و نصب دریچه‌های اصلی سد رئیس‌علی دلواری در دشتستان، کانال اصلی آبپخش و دریچه تخلیه رسوب سد انحرافی سعدآباد در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر گفت: مناقصه احداث پل‌های بین مزارع، تسطیح بستر جاده سرویس‌ها و کالورت‌های مد نظر نیز تا ۱۰ روز آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.