اعلام آمادگی انگلیس برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاینشنال تایمز، جرج ازبورن وزیر خزانه داری انگلیس گفته است قصد دارد یک هیئت عالی رتبه از اقتصاددانان این کشور را برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران به این کشور اعزام کند.

وی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در صورتی که مفاد توافق هسته ای از سوی ایران رعایت شود انگلیس برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران آمادگی کامل دارد و قصد دارد سال آینده یک هیئت عالی رتبه از کارشناسان اقتصادی را به این کشور بفرستد.

وزیر خزانه داری انگلیس که یکی از اعضای بلندپایه کابینه دولت محافظه کار محسوب می شود، توافق هسته ای با ایران را زمینه ساز بسیاری از همکاری های اقتصادی این کشور با کشورهای اروپایی دانست. انگلیس اولین کشوری بود که بعد از توافق هسته ای با ایران یک هیئت سیاسی به ایران اعزام کرد که نتیجه آن بازگشایی سفارت این کشور در ایران بود.

ماه گذشته نیز فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در مراسم بازگشایی سفارت انگلیس به تهران سفر کرد. در این سفر هاموند را نمایندگانی از شرکت نفتی رویال شل همراهی می کردند و یک جلسه جداگانه با وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه داشتند.

گفتنی است پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی و قبل از تایید کنگره آمریکا بسیاری از کشورهای اروپایی نمایندگان اقتصادی و سیاسی خود را برای گسترش همکاری ها با ایران روانه تهران کرده اند.