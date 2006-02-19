مردم بر آموزشگاههاي موسيقي نظارت داشته باشند

كيوان ساكت - آهنگساز و عضو كانون مدرسان خانه موسيقي ، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : رشد آموزشگاههاي موسيقي از علاقه مندي خانواده ها نسبت به يادگيري فرزندانشان به هنر موسيقي حكايت دارد اما متاسفانه اين علاقه به دست آدم هاي بدون صلاحيت سپرده وبعد از مدتي منجر به زدگي ،آشفتگي و دلسردي هنرجويان مبدل مي شود.

ساكت افزود : خانه موسيقي ومركز گسترش فعاليت هاي هنري مي توانند نقش عمده اي براي نظارت بر اين آموزشگاهها داشته باشند،اما مهمترين و بهترين نقش را مردم بايد ايفا كنند؛چرا كه آنها نقش اصلي را براي مراجعه به اين مكان ها ايفا مي كنند.

به گفته اين مدير آموزشگاه موسيقي ، مردم بعد از تحقيق درباره سابقه آموزشگاه،خوشنام بودن كساني كه در آن تدريس مي كنند ، تجربه مند بودن مدرسان و... مي توانند فرزندان خود رابراي آموزش بهتر به دست آنها بسپارند.

آهنگساز آلبوم هاي "شرق اندوه"،"شبي با خورشيد" و ... اظهار داشت : تربيت نسل آينده هنري بايد هم براي خانواده هاي علاقه مند به فرهنگ اين مملكت و هم براي دست اندركاران امور هنري اولويت نخست راداشته باشد؛چرا كه تربيت هنري جزو مقوله هايي است كه در صورت غلط بودن منجر به نابودي انرژي،استعدادوريشه هاي فرهنگي يك جامعه خواهد شد.

اين نوازنده تار و سه تار،فضاي بسياري از آموزشگاهها را غيرفرهنگي و غيرحرفه اي ارزيابي و تصريح كرد : مهمترين هدف تاسيس يك آموزشگاه هنري بايد اشاعه فرهنگ موسيقايي باشد؛البته اين هدف را با مراجعه به آموزشگاهها و ديدن محيط ،فضا ،اساتيد و حتي دكوراسيون آموزشگاه مي توان حس كرد.

وي به گسترش تقاضا براي گرفتن مجوز آموزشگاههاي موسيقي اشاره و بيان كرد : نظارت بر اين روند در حال حاضر مي تواند به صورت دقيق تري اجرا شود؛البته هميشه بايد اين مسئله را مد نظر داشته باشيم كه نظارت پس از دادن مجوزمهم و حياتي است.همچنين نقش مردم از طريق رسانه ها هميشه به آنها بازگو شود.

كيوان ساكت در پايان صحبت هاي خود گفت : متد آموزشي كه در بيشتر آموزشگاهها ارائه مي شود بر مبناي متد هنرستان است كه بايد براي بازنگري آن فكر و برنامه ريزي اساسي شود.