به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوکراین در راستای تحریم های خود علیه روسیه از تاریخ ۲۵ اکتبر مانع پروازهای روسی به کشور خود می شود. اوکراین روسیه را به طرفداری و تحریک جدایی طلبان شرق این کشور علیه دولت متهم می کند. با این حال روسیه می گوید هیچ دخالتی در امور داخلی اوکراین نداشته است.

دولت کی یف هفته گذشته تحریم هایی علیه بیش از ۹۰ شرکت یا گروه اقتصادی روسی از جمله خطوط هوایی ترانس یورو و ایرفلات متعلق به روسیه اعمال کرده است. در همین رابطه «آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر اوکراین در جلسه دولت این کشور گفت: با توجه به تصمیم شورای امنیت ملی پروازهای روسیه به اوکراین ممنوع خواهد بود.

بر اساس گزارش پایگاه رسمی دولت اوکراین، این دستور با توجه به تصمیم شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین صادر شده است و از زمان انتشار حکم اعتبار اجرایی می یابد. نخست وزیر اوکراین افزود: همچنین پروازهای روسی که حامل تجهیزات و نیروهای نظامی باشد نمی توانند از آسمان اوکراین عبور کنند.

اوکراین می گوید روسیه از زمان درگیری های شرق این کشور نیرو و تجهیزات برای جدایی طلبان فرستاده است. مطابق دستور رییس جمهوری اوکراین، ۹۰۰ شهروند روسیه مشمول تحریم های اوکراین می شوند.

دولت اوکراین شرکت های تجاری این کشور را نیز از معامله و استفاده از محصولات تجاری روسی منع کرده است. از مهمترین محصولات نرم افزاری روسی آنتی ویروس کسپراسکای است. گفتنی است اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم های خود را در مورد بعضی از شهروندان و مقامهای روس برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد.