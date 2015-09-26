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۴ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۰

استیلی:

از نتیجه ملوان راضی نیستم/ طرفداران تمرکز بازیکنان را برهم نزنند

از نتیجه ملوان راضی نیستم/ طرفداران تمرکز بازیکنان را برهم نزنند

انزلی - سرمربی تیم ملوان درباره بازی با پدیده خراسان گفت: طرفداران تمرکز بازیکنان را بر هم زدند و از نتیجه بازی راضی نیستم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی شامگاه جمعه در کنفرانس خبری بعد از بازی با پدیده خراسان با بیان اینکه زمان استراحت تیم بسیارکم بود اظهار کرد: نیمه دوم بازی، ملوان شرایط بهتری داشت.

وی افزود: ملوان در این بازی بازیکنان تاثیرگذار خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

استیلی با اشاره به اینکه انتظار می رود تماشاگران پشت تیم بوده و تمرکز بازیکنان را برهم نزنند بیان کرد: فوتبال یک پروسه درازمدت است و در کوتاه مدت نمی توان شرایط یک تیم را ۱۸۰درجه تغییر داد.

وی درپاسخ به انتقاد درخصوص بازی تدافعی ملوان مقابل پدیده تصریح کرد: تمام سعی ما براین بود که در مرحله اول گل نخورده و بعد حمله کنیم و اینکار در تمام دنیا مرسوم است.

استیلی با انتقاد از اینکه انتظار می رود تفکرات منصفانه تر باشد کرد: وقتی تیم حریف در زمین خود به دفاع روی می آورد یکی از راه های رسیدن به گل، اوت دستی است.

سرمربی ملوان با تاکید براینکه تماشاگران سرمایه های اصلی تیم هستند افزود: از هواداران خواهش می کنم پشتیبان تیم باشند و برایشان فرق نکند چه کسی در زمین حضور دارد.

وی اظهار امیدواری کرد با ورود مدیرعامل جدید ملوان به تیم، مشکلات مالی نیز هرچه سریعتر مرتفع شود.

تیم ملوان در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر مقابل تیم پدیده خراسان به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.

کد مطلب 2924290

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