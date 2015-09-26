۵۵۰ گونه گیاهی «شهدزا» موجب توسعه زنبورداری در ایلام شده است

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۷۸ درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهد که این مهم باعث ایجاد ظرفیتهای بسیار یزرگی در حوزه اقتصاد استان شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین ظرفیتهای طبیعی استان ایلام، وجود گونه های گیاهی، دارویی و شهدزا در استان است که باید بیشتر مورد استفاده اقتصادی قرار گیرند.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام افزود: در حال حاضر هزار گونه گیاهی در استان ایلام شناسایی شده که ۳۵۰ گونه از این تعداد دارویی هستند و ۵۵۰ گونه گیاهی شهدزا نیز در استان شناسایی شده است.

احمدی تصریح کرد: ظرفیت بسیار بزرگ وجود گیاهان شهدزا در استان ایلام باعث رونق زنبورداری و کیفیت بالای عسل در استان شده است.

وی افزود: منابع طبیعی استان ایلام آماده همکاری با مردم و بخش خصوصی برای استفاده اقتصادی و چند منظوره از گیاهان دارویی است که باعث اشتغالزایی نیز در استان می شود.

احمدی بیان داشت: علاوه بر وجود گونه های گیاهی منحصر به فرد، ۱۸۰ گونه درخت و درختچه در شهرستان‌های این استان شناسایی شده است.

احمدی اظهار داشت: در حال حاضر شش نهالستان در استان ایلام فعال است که در این نهالستانها، ۶۵ گونه مختلف اعم از گیاهی و درختی کاشت می شود.

وی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر خشکیدگی درختان بلوط یکی از مهمترین معضلات استان بوده که این واقعه به دلایل مختلف از جمله گرد و غبار، کهنسالی درختان بلوط، بیماری و...اتفاق افتاده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: سطح جنگلهای استان ایلام از ۶۴۰ هزار هکتار باید به یک میلیون هکتار برسد چراکه این ظرفیت در استان وجود دارد.

وی افزود: از ویژگی‌های منحصر به فرد استان ایلام این است که در تمام ۱۰ شهرستان این استان عرصه‌های جنگلی وجود دارد.

احمدی عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام این است که شیب حدود ۷۵ درصد اراضی استان ایلام به سمت عراق است و آبهای سطحی استان به عراق سرازیر می شوند.