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۴ مهر ۱۳۹۴، ۸:۳۸

در لیگ دسته اول تنیس روی میز کشور؛

تیم تنیس روی میز قم از صعود به مرحله نهایی لیگ دسته اول بازماند

تیم تنیس روی میز قم از صعود به مرحله نهایی لیگ دسته اول بازماند

قم - تیم تنیس روی میز قم در پایان دور چهارم لیگ دسته اول تنیس روی میز نوجوانان و نونهالان باشگاه‌های کشور از صعود به مرحله نهایی لیگ دسته اول بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت پیکارهای تنیس روی میز لیگ دسته اول نوجوانان و نونهالان کشور شامگاه جمعه در قم به پایان رسید و تیم‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در این مسابقات که در خانه تنیس روی میز قم برگزار شد تیم تنیس روی میز قم در آخرین مسابقه خود ۵ بر صفر برابر تیم انتهای جدولی گلستان به پیروزی رسید اما این برد برای کسب سهمیه صعود به نیمه نهایی کافی نبود.

نماینده قم با ۲ شکست پی در پی برابر کرمانشاه و آذربایجان غربی در دور‌های سوم و چهارم فرصت صعود را از دست داد و سایر نتایج نیز به گونه‌ای رقم خورد که قم در ‌‌نهایت در رده سوم گروه ایستاد.

در دیگر مسابقه برگزار شده تیم‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه برابر هم قرار گرفتند که تیم کرمانشاه ۵ بر ۳ بر تیم آذربایجان غربی غلبه کرد.

کرمانشاه با این برد ۹ امتیازی شد و در صدر قرار گرفت و آذربایجان غربی با حضور در رده دوم دومین سهمیه صعود را از آن خود کرد اما قم، بنیان دیزل کاشان و هیئت تنیس روی میز گلستان در کسب جواز صعود ناموفق بودند.

در دور رفت این مسابقات نیز که در ارومیه برگزار شده بود تیم‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی در صدر ایستاده بودند و قم نیز سوم شده بود.

کد مطلب 2924298

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