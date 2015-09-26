تیم تنیس روی میز قم از صعود به مرحله نهایی لیگ دسته اول بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت پیکارهای تنیس روی میز لیگ دسته اول نوجوانان و نونهالان کشور شامگاه جمعه در قم به پایان رسید و تیم‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در این مسابقات که در خانه تنیس روی میز قم برگزار شد تیم تنیس روی میز قم در آخرین مسابقه خود ۵ بر صفر برابر تیم انتهای جدولی گلستان به پیروزی رسید اما این برد برای کسب سهمیه صعود به نیمه نهایی کافی نبود.

نماینده قم با ۲ شکست پی در پی برابر کرمانشاه و آذربایجان غربی در دور‌های سوم و چهارم فرصت صعود را از دست داد و سایر نتایج نیز به گونه‌ای رقم خورد که قم در ‌‌نهایت در رده سوم گروه ایستاد.

در دیگر مسابقه برگزار شده تیم‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه برابر هم قرار گرفتند که تیم کرمانشاه ۵ بر ۳ بر تیم آذربایجان غربی غلبه کرد.

کرمانشاه با این برد ۹ امتیازی شد و در صدر قرار گرفت و آذربایجان غربی با حضور در رده دوم دومین سهمیه صعود را از آن خود کرد اما قم، بنیان دیزل کاشان و هیئت تنیس روی میز گلستان در کسب جواز صعود ناموفق بودند.

در دور رفت این مسابقات نیز که در ارومیه برگزار شده بود تیم‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی در صدر ایستاده بودند و قم نیز سوم شده بود.