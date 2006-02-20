توهين كنندگان به مقدسات به هيچ دين و مذهبي اعتقاد ندارند/ توهين هاي مكرر موجب همبستگي و اتحاد بيشتر مسلمانان شد

محمد علي خيرآبادي در گفت و گوبا خبرنگار"مهر" در مشهد، اظهار داشت: غربي ها از اين توهين هاي مكرر يقيناً اهدافي متعدد در سر دارند و به دنبال مشكل سازي براي كشورهايي مثل ايران اسلامي هستند، اما آنها به اشتباه با ارزش هاي والاي اسلام به ستيز برخاسته اند.

وي با بيان اينكه كشورهاي اروپايي و آمريكاي لاتين مي دانند كه ايران، برترين قدرت اسلامي در سطح جهان است، ادامه داد: آنها با اين كار مي خواستند با دين اسلام به مبارزه برخاسته و آن را تخريب واز ميان بردارند اما بر عكس انتظار آنها، جهان نسبت به اين مساله در سراسر جهان حساس ترشد.

مدير دفتر فرهنگي حوره هاي علميه خراسان اظهار داشت: آنهايي كه چنين نقشه هاي شومي را به اجرا مي گذارند، به هيچ دين و مذهبي اعتقاد ندارند، غربي ها اين حركت پليد را به عنوان آزادي بيان و آزادي قلم نشان دادند.

وي خاطر نشان كرد: اين اقدامات قطعا بدون برنامه قبلي نيست و از پيش طراحي شده است، آنها با اين كار باعث رشد فكري مسلمانان شده اند و بيداري آنها را نيز دو چندان نموده اند.

خير آبادي گفت: آنها قدرت و نفوذ ايران را دست كم گرفته اند، لذا ما ازاين جهت خوشحاليم كه ايران درمكاني از جهت حمايت كشورهاي مسلمان قراردارد.

مدير دفترفرهنگي حوزه هاي علميه خراسان در پايان افزود: متاسفانه رسانه هاي دنيا در اختيار دشمنان اسلام است واين باعث شده است به تبليغات دين واسلام كمتربها داده شود، تاريخ هم نشان داده عليرغم اين توهين هاي همچنان گرايش به دين اسلام در حال گسترش است .