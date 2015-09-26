تغییر ساعت دیدارهای ایران به خاطر عدم خرید حق پخش تلویزیونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سررشته با اشاره به تمرین روز شنبه تیم ملی بسکتبال بیان کرد: امروز تیم ملی یک تمرین خوب را در سالن اصلی مسابقات برگزار کرده است که همه بازیکنان سالم و با شادابی در حال تمرین را شروع کردند. تیم از نظر روانی در شرایط خوبی است.

وی از تغییر ناگهانی برنامه دیدارهای ایران در مرحله دوم خبر داد و گفت: بر اساس برنامه قرار بود فردا یکشنبه تیم ایران از ساعت ۲:۳۰ به وقت محلی (10 صبح وقت ایران) با هنگ کنگ بازی کند و در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز در همین ساعت با فیلیپین و فلسطین دیدار داشته باشد اما بخاطر اینکه گفتند کشور شما پخش بازی‌ها را خریداری نکرده است ساعت بازی ما را به بدترین ساعت ممکن انتقال داده‌اند.

سررشته ادامه داد: از صبح امروز به تمام مراجع رفته‌ام و این موضوع را پیگیری کرده ام که چرا بازی‌های ما را به ساعت ۹:۳۰ صبح انتقال داده‌اند. من مانده‌ام چطو حامد حدادی ۲:۱۸ سانتیمتری را ساعت ۷ صبح آماده کنم و به سالن ببرم. با این برنامه جدید دو بازی برابر هنگ کنگ و فلسطین را باید ساعت 5 صبح به وقت ایران برگزار کنیم البته بازی با فیلیپین ۷:۳۰ به وقت ایران شده است. جالب اینکه ما و فلسطین هر دو سرگروه شده‌ایم و به طور معمول تیم‌های سرگروه در بهترین ساعت باید بازی کنند اما دیدارهای ما را در بدترین ساعت برگزار خواهند کرد.

سرپرست تیم ملی بسکتبال درباره حریفان احتمالی کشورمان در مرحله بعد یادآور شد: بعد از این مرحله که امیدوارم اول شویم حریف ما تیم چهارم گروه C یا D خواهد بود. به احتمال زیاد قزاقستان، اردن یا لبنان حریف ما خواهند بود اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد با چین یا کره بازی نخواهیم کرد مگر اینکه قزاقستان برابر کره پیروز شود و ما با کره جنوبی مصاف دهیم.

وی با اشاره به سه دیدار پیش روی تیم ملی در مرحله دوم یادآور شد: در این مرحله دو بازی برای ما تمرینی است و تنها دیدار برابر فیلیپین کمی دشوار است که البته بعید می‌دانم این تیم بتواند ایران را شکست دهد و شاید یک تمرین بسیار سنگین برای ایران باشد.