نظر مایک لی درباره کیارستمی و فرهادی در «سینما و ادبیات»

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۴۸ مجله سینما و ادبیات منتشر شد. نیمویژهنامه سینمایی شماره جدید این مجله به مایک لی فیلمساز واقعگرای انگلیسی اختصاص دارد. «سینما و ادبیات» گفتگوی اختصاصی بلندی با این سینماگر صاحبسبک سینمای انگلستان انجام داده است.
موضعگیری این کارگردان مطرح در مورد هالیوود و دیدگاههایش در مورد سینمای کیارستمی و اصغر فرهادی که به نوعی رئالیسم فیلمهای فرهادی را شبیه سینمای خودش میداند، از نکات قابل توجه در این مصاحبه بسیار جالب است.
این مجله گفتگوی اختصاصی دیگری نیز با جاناتان رزنبام دارد و در آن نقشی که متفکران جهانگرایی چون او در معرفی سینماگرانی مانند عباس کیارستمی، رضا میرکریمی و سینماگرانی از تمام نقاط دنیا دارند، به بحث گذاشته شده است.
بخش سینمای ایران نشریه «سینما و ادبیات»، موضوع «مخاطب» را بحث اصلی خود تعیین کرده و در میزگرد سیروس الوند، داوود میرباقری، منوچهر محمدی و یادداشتهای عباس بهارلو، امیرحسین علمالهدی، دکتر محمد شهبا، دکتر پرویز اجلالی و ... این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
سینمای ایران دو بخش دیگر نیز در این شماره دارد؛ یکی موضوع ساعدی و سینما که در گفتگو با جعفر والی بررسی شده و بازخوانی نقد فیلمی از ساعدی که محسن آزرم به رشته تحریر درآورده است که زاویهای جدید از غلامحسین ساعدی را به ما مینمایاند. اما بخش دوم که در حقیقت از این شماره به مجله «سینما و ادبیات» پیوسته است، بخش اکران در سینمای ایران است که فیلم «روغن مار» تازهترین ساخته علیرضا داوودنژاد را برای بحث و بررسی انتخاب کرده است.
گفتگوی حسین مهکام و شاهین کربلاییطاهر و نقدهای شاهپور شهبازی و رضا مقصودی (رئیس کانون فیلمنامهنویسان ایران) از مطالب جالب در این پرونده است. اما بخش ادبی به موضوع «زبان» در ادبیات داستانی پرداخته و در میزگردی با حضور مدیا کاشیگر، مژده دقیقی، امیر احمدیآریان و همچنین در مطالب احمد اخوت، احمد آرام، کورش اسدی، ناصر زراعتی، محمود حدادی، ابوتراب خسروی، عنایت سمیعی، مهدی غبرائی و... نظرات و دیدگاههای متفاوتی در مورد زبان ارائه شده است.
گفتگوهای ادبی مجله «سینما و ادبیات» در این شماره یکی با عباس مخبر است در مورد ترجمهها و شکل کار و نوع ترجمههایی که در زمینههای مختلف انجام داده و دیگری با عبدالحسین فرزاد که باز هم موضوع آن، ترجمه و نقشی است که ترجمه در ادبیات داستانی و جامعه امروز ما دارد.
اما بخش پایانی این مجله یعنی بخش نقد کتاب بر تازهترین اثر قاسم کشکولی به نام «این سگ میخواهد رکسانا را بخورد» متمرکز شده است و در میزگردی با حضور سارا سالار، مشیت علایی، یاسر همتی و خلیل درمنکی، وجوه مختلف این کتاب به بحث گذاشته شده است.
شماره ۴۸ مجله «سینما و ادبیات» (ویژه مهر و آبان ۹۴) با بهای ۸۵۰۰ تومان روی دکههای مطبوعات عرضه شده است.
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