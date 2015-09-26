  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ مهر ۱۳۹۴، ۹:۰۰

طاهری در گفتگو با مهر:

نتیجه اعتمادمان به برانکو را گرفتیم/ نتایج پرسپولیس بهتر می‌شود

نتیجه اعتمادمان به برانکو را گرفتیم/ نتایج پرسپولیس بهتر می‌شود

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: نتیجه اعتمادمان به برانکو ایوانکوویچ را گرفتیم و امیدوارم که نتایج بهتری را رقم بزنیم.

علی اکبر طاهری در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر، درباره پیروزی پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر مقابل تراکتورسازی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: نتیجه بسیار خوبی گرفتیم و ان شاءالله که نتایج تیم بهتر هم می‌شود تا دل هواداران شاد شود.

وی درباره اینکه پرسپولیس نتیجه اعتماد به برانکو ایوانکوویچ را گرفته است، گفت: بله ایشان کارش را می‌کند و زحمت می‌کشد. طبیعی است که همخوانی با دستورات و برنامه‌های سرمربی یک مقدار زمان نیاز دارد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: برانکو برای تعطیلات لیگ برنامه خاصی در نظر گرفته و که تیم این برنامه را اجرا خواهد کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال موفق شد در تبریز با یک گل تیم تراکتورسازی را شکست بدهد.

کد مطلب 2924316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها