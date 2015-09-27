کتاب «روبان سفید» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روبان سفید» نخستین کتاب از مجموعه‌ای به نام «یک فیلم، چند نگاه» است که تالیف جمعی از نویسندگان است و به اهتمامِ حامد عزیزیان و حمید باقری، به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات بصیرت (وابسته به انتشارات حکمت) منتشر شده است.

هدف از انتشار این مجموعه، مروری گزیده شناسانه بر آثار سینمایی با تکیه بر مطالعات تک نگارانه‌ فیلم محور خواهد بود. میشاییل هانکه، فیلمساز نامدار اتریشی‌تبار، هنرمندی است که به درون روح افراد رسوخ می‌کند و آنها را به صورت عریان شده به مخاطبین خود نشان می‌دهد. انسان‌های از هم گسیخته و ناامید که قربانی نوعی از بی‌رحمی و عداوت شده‌اند اما همه این افراد ستم‌دیده، قربانی چه چیزی هستند؟ خشونت. اگر مولفه خشونت را یک عنصر تکرارشونده در آثار هانکه قلمداد کنیم، این خشونت به کمک ابزار و مولفه‌هایی خود را به رخ مخاطبین می‌کشاند.

«روبان سفید» (۲۰۰۹) یکی از آثار سینمایی مطرحِ میشاییل هانکه است که در سال ۲۰۰۹ نخل طلای جشنواره کن و نیز جایگاه گلدن گلاب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و نامزدی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به‌دست آورد. فیلم ماجراهای تنش‌ها و حوادث مرموزی را به تصویر می‌کشد که برای اهالی روستایی در آلمانِ سال‌های آغاز جنگ جهانی اول روی می‌دهند.

«روبان سفید» از چند جنبه متفاوت‌ترین اثر هانکه است؛ به طریقه سیاه و سفید فیلمبرداری شده، برخلاف سایر آثار هانکه هیچ ستاره یا بازیگر معروفی در آن حضور ندارد و از لحاظ نوع روایت و تکنیک کارگردانی نیز اثری متمایز در کارنامه اوست. در «روبان سفید» همه عناصری که به نوعی در فیلم‌های پیشین او غایب بودند، گرد هم آمده‌اند تا روبان سفید به عنوان خالص‌ترین فیلم هانکه جلوه کند.

شاید علت خاص و مهم بودن این فیلم در این نیز باشد که هانکه این بار به دنبال پاسخ به پرسشی است که در فیلم‌های گذشته خود فقط آن را طرح کرده بود، یعنی منشاء خشونت. «روبان سفید» جستجویی است در روح و روان جامعه‌های استعاری برای پیدا کردن ریشه‌های خشونت و علت پذیرفتن آن توسط انسان‌ها.

کتاب «روبان سفید» متشکل از مقالاتی به قلمِ برخی از منتقدین نامدار و متخصصین سینمای هانکه است که هر یک کوشیده‌اند تا از منظری خاص به روبان سفید بنگرند؛ از مروهای انتقادی کوتاه بر فیلم گرفته تا مقالاتی تحلیلی که به صورت تطبیقی و بینامتنی به سینما و جایگاه این اثر پرتو افکنده‌اند و همین‌طور از رویکردی فرمی تا نقدی محتوایی به مولفه‌های برجسته و شاخص اثر.

سعی مولفین در این کتاب، فراهم کردن مجموعه‌ای از نقدها و مصاحبه‌ها بوده که همچون یک نقشه راه، مخاطب را به دهکده‌ای راهنمایی کند که در آستانه جنگ جهانی اول، اتفاق‌های هولناکی در آن رخ داده‌اند. کتاب ۱۲۰ صفحه‌ایِ «روبان سفید» به صورت مصور و با قیمت ۷۰۰۰ تومان عرضه شده است.