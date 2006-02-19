" كتاب " جوانان ما را در مقابل تهاجم فرهنگي غرب بيمه مي كند

وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر درباره كم توجهي لايحه بودجه 1385 به بخش كتاب و فرهنگ افزود : بودجه نويسان توجه كمي به بخش هاي فرهنگي دارند و آنطور كه شايسته كشور ما است به كتاب و نشر توجه نمي شود در حالي كه اگر دقيق نگاه كنيم با هزينه كردن در بخش هاي فرهنگي مي توانيم نتايج بسيار خوبي در حوزه هاي ديگر بگيريم .

عضو كميسيون فرهنگي تصريح كرد : اگر از ابتداي انقلاب بودجه لازم براي بخش هاي فرهنگي مرتبط با انقلاب در اختيار نهادهاي فرهنگي قرار مي گرفت در آن صورت راحتتر مي توانستيم به اهداف انقلاب ميهنمان دست پيدا كنيم .

وي تصريح كرد : ما بارها تاكيد مي كنيم كه كشوري با پيشينه بزرگ فرهنگي هستيم و انقلاب ما هم انقلابي فرهنگي بود اما در زمان تنظيم بودجه و برنامه نويسي اين موضوع را فراموش مي كنيم !

اين عضو كميسيون فرهنگي در ادامه تصريح كرد : متاسفانه در كشور ما به اين نكته توجه نمي كنند كه توسعه فرهنگي مقدم بر توسعه اقتصادي است و اگر هزينه لازم در بخش هاي فرهنگي صورت بگيرد ، در اقتصاد هم موفق خواهيم بود .

بت كليا در ادامه افزود : امروزه كشورهاي غربي براي مقابله با انقلاب ما ميليون ها دلار هزينه فعاليت هاي ضد فرهنگي مي كنند در حالي كه بودجه اي كه ما براي مقابله با آن در نظر مي گيريم بسيار كم است .

وي در ادامه تاكـيد كرد : از طريق تـرويج فـرهنگ كتابخواني و مطالعه به خـصوص در ميان جـوانان مي توانـيم بسياري از مشكلات فرهنگي كشور را حل كنيم و اين در شرايطي است كه بودجه لازم را براي توسعه كتابخواني در نظر بگيريم .

عضو كميسيون فرهنگي در ادامه افزود : بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ، بايد در سال پاياني برنامه تعداد كتابخانه هاي عمومي ، مراكز فرهنگي و هنري و ديگر مراكز مرتبط با آن به ميزان مشخصي افزايش يابد اما متاسفانه در دوسال اول اجراي اين برنامه در اين جهت حركت نكرده ايم .

وي در ادامه تصريح كرد : اگر دولت ارقام ميلياردي هم براي توسعه فرهنگي در همه بخش ها اعم از هنر ، ادبيات ، سينما و ديگر زمينه ها هزينه كند مطمئنا در بخش هاي ديگر مجبور به پرداخت هزينه هاي كمتري خواهد بود .

بت كليا در پايان به مهر ، افزود : هم اكنون در مقابل بسياري از ناهنجاريهاي فرهنگي كه وجود دارد ما مجبور به پرداخت هزينه هاي زيادي هستيم ، و اين در حالي است كه با پرداخت هزينه هاي به مراتب كمتري در حوزه هاي مرتبط با بخش فرهنگ مي توانيم اين آسيب ها را به مقدار بسيار زيادي كاهش دهيم .