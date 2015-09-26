توزیع اعتبارات نمایندگان مجلس در اردبیل انتخاباتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح شنبه در جلسه هم اندیشی توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ تصریح کرد: نحوه توزیع این اعتبارات بر خلاف برخی اظهارات امر انتخاباتی نبوده و چنین تصوری صحیح نیست.

وی افزود: نحوه توزیع به این شکل است که نمایندگان نیازهای منطقه را طرح می کنند و ما در شورای برنامه ریزی نسبت به توزیع تصمیم گیری می کنیم.

به گفته فرماندار اردبیل در توزیع نیاز سنجی معیار است و در تخصیص این اعتبارات نوعا پروژه های نیمه تمام روستایی، آب و خاک اولویت داشته است.

زنجانی متذکر شد: در پی برخی انتقادات مبنی بر اینکه توزیع با برخی تصمیمات تبلیغی و انتخاباتی همراه بوده است، در سال جاری توزیع با اختیار شورای برنامه ریزی شهرستان انجام می شود و از نمایندگان نیز جهت تصمیم گیری دعوت می شود.

وی مبلغ اعتبارات سال جاری را ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تاکید کرد: توزیع اعتبارات به این شکل آن هم در آستانه انتخابات به نفع خود نمایندگان است تا از برخی اظهارات مبنی بر اینکه توزیع به شکل تبلیغی انجام می شود به دور باشند.

فرماندار اردبیل محرومیت زدایی و به ویژه توجه به روستاها را اولویت تخصیص این اعتبارات عنوان کرد و افزود: توزیع بر اساس اولویت و میزان نیاز به اجرای یک پروژه خواهد بود.