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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

یک کارگردان مطرح کرد:

المپیاد فیلم‌سازی فرصت مناسبی برای استعدادیابی نوجوانان خلاق است

المپیاد فیلم‌سازی فرصت مناسبی برای استعدادیابی نوجوانان خلاق است

همدان- یک کارگردان فیلم تاکید کرد: برگزاری المپیاد فیلمسازی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان همدان فرصت مناسبی برای استعدادیابی نوجوانان خلاق است.

سید مهدی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تفکیک بخش نوجوان از کودک در جشنواره فیلم اظهار داشت: بخش کودک ونوجوان در فیلم باید از هم جدا باشد چرا که کودک ونوجوان از لحاظ روانشناسی، فیزیکی و اخلاقی و عقیدتی دارای خصوصیات متفاوت هستند.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: تفکیک بخش نوجوان از کودک درجشنواره فیلم موجب نگاه کارشناسانه و تخصصی به مقوله فیلم نوجوان می شود و در واقع با جداسازی بخش نوجوان از بخش کودک مخاطب شناسی تخصصی و مجزا انجام شده است.

یک کارگردان فیلم با اشاره به اینکه نیازهای مخاطبان نوجوان در جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان مدنظر قرار می گیرد، عنوان کرد: وقتی کار صرفا برای نوجوان باشد بهتر و تاثیرگذارتر خواهد شد.

عابدینی با بیان اینکه نیاز و توقع نوجوان کاملا با نیاز و توقع کودک متفاوت است، بیان کرد: اگر غیر از این باشد و بخش کودک ونوجوان از هم جدا نشود سینمای نوجوان مستقل نخواهیم داشت و اینکه همدان به عنوان برگزار کننده جشنواره فیلم های نوجوانان انتخاب شده کار درست و مناسبی بوده است.

وی در این مورد افزود: همدان شهری فرهنگی و تاریخی بوده و به لحاظ داشتن تجربه برگزاری جشنواره های فیلم و تئاتر می تواند میزبان خوبی برای بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در کشور باشد.

این کارگردان فیلم بیان داشت: باید یک مرکز ثابت برای برگزاری جشنواره فیلم های نوجوان انتخاب شود و هر سال محل آن تغییر پیدا نکند تا هم در هزینه ها صرفه جویی شود و هم اینکه باعث ارتقا و رشد جشنواره شود.

عابدینی بزرگترین مشکل در حوزه فیلم نوجوان را آموزش بازیگران نوجوان دانست و گفت: نوجوانانی که در فیلم ها ایفای نقش دارند از هیچ آموزشی در این زمینه برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه در حوزه سینمای کودک و نوجوان کار حرفه ای و باکیفیت انجام نشده است، افزود: برگزاری المپیاد فیلمسازی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان فرصت مناسبی برای استعداد یابی نوجوانان خلاق است.

کد مطلب 2924322

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