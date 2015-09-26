سید مهدی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تفکیک بخش نوجوان از کودک در جشنواره فیلم اظهار داشت: بخش کودک ونوجوان در فیلم باید از هم جدا باشد چرا که کودک ونوجوان از لحاظ روانشناسی، فیزیکی و اخلاقی و عقیدتی دارای خصوصیات متفاوت هستند.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: تفکیک بخش نوجوان از کودک درجشنواره فیلم موجب نگاه کارشناسانه و تخصصی به مقوله فیلم نوجوان می شود و در واقع با جداسازی بخش نوجوان از بخش کودک مخاطب شناسی تخصصی و مجزا انجام شده است.

یک کارگردان فیلم با اشاره به اینکه نیازهای مخاطبان نوجوان در جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان مدنظر قرار می گیرد، عنوان کرد: وقتی کار صرفا برای نوجوان باشد بهتر و تاثیرگذارتر خواهد شد.

عابدینی با بیان اینکه نیاز و توقع نوجوان کاملا با نیاز و توقع کودک متفاوت است، بیان کرد: اگر غیر از این باشد و بخش کودک ونوجوان از هم جدا نشود سینمای نوجوان مستقل نخواهیم داشت و اینکه همدان به عنوان برگزار کننده جشنواره فیلم های نوجوانان انتخاب شده کار درست و مناسبی بوده است.

وی در این مورد افزود: همدان شهری فرهنگی و تاریخی بوده و به لحاظ داشتن تجربه برگزاری جشنواره های فیلم و تئاتر می تواند میزبان خوبی برای بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در کشور باشد.

این کارگردان فیلم بیان داشت: باید یک مرکز ثابت برای برگزاری جشنواره فیلم های نوجوان انتخاب شود و هر سال محل آن تغییر پیدا نکند تا هم در هزینه ها صرفه جویی شود و هم اینکه باعث ارتقا و رشد جشنواره شود.

عابدینی بزرگترین مشکل در حوزه فیلم نوجوان را آموزش بازیگران نوجوان دانست و گفت: نوجوانانی که در فیلم ها ایفای نقش دارند از هیچ آموزشی در این زمینه برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه در حوزه سینمای کودک و نوجوان کار حرفه ای و باکیفیت انجام نشده است، افزود: برگزاری المپیاد فیلمسازی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان فرصت مناسبی برای استعداد یابی نوجوانان خلاق است.