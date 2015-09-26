بازنگری نسبت به عدم صلاحیت دولت عربستان در برگزاری مناسک حج

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح شنبه در پی فاجعه پیش آمده برای برخی از مسلمانان در مکه (منا) و بخصوص هموطنان کشورمان در جمع خبرنگاران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با بازماندگان این حادثه اظهار داشت: حادثه دلخراش و فاجعه جانسوز کشته شدن تعداد زیادی از حجاج بیت الله الحرام به واسطه سوء مدیریت و فقدان نظارت جدی توسط دولت عربستان در سرزمین وحی بسیار تاسف باراست.

وی افزود: آن چیزی که مشخص است، همزمانی این فاجعه با چند حادثه پیاپی، نشان از وضعیت بحرانی مدیریت دولت عربستان در این کشور دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت عربستانی که دستش به خون مردم مظلوم یمن وسوریه و عراق آغشته است امسال به جای تمرکز برای دادن خدمات مناسب به حجاج، تمام تمرکز خودش را در خونریزی و جنگ علیه مسلمین گذاشته است.

پورابراهیمی با ابراز تاسف از حادثه پیش آمده تصریح کرد: کسانی که خودشان را خادم الحرمین می نامند، امروز بیشترین فجایع را در خصوص مسلمانان به بار می آورند و این وضعیت باعث ایجاد آشفتگی در اثر سوء مدیریت در درون دولت عربستان شده است.

وی از دولت جمهوری اسلامی خواست تا با موضع گیری سریع و شفاف علیه اقدامات صورت گرفته از جانب مقامت آل سعود با عاملان اصلی این حادثه برخورد جدی صورت گیرد تا آنها پاسخگوی این چنین حوادثی باشند.

نماینده مردم کرمان و راورافزود: تامین امنیت زائرین خانه خدا جزو وظایف اولیه دولت عربستان است، لذا تخطی از این حقوق باید پیگرد قانونی داشته باشد و کسانی که مسبب این فاجعه هولناک شدند به اشد مجازات برسند. متاسفانه مسئولین عربستانی به جای کمک به بهبود وضعیت، از حضور نیروهای امدادی و هلال احمر نیز جلوگیری کردند و این اقدام به تعداد کشته ها و شدت جراحات مجروحین این فاجعه افزود.

عضو شورای اقتصاد کشوربیان کرد: در صورتی که دولت عربستان از عهده تامین امنیت حجاج و برگزاری مراسم حج برنمی آید باید اجازه دهد شورایی متشکل از کشورهای اسلامی برگزاری این فریضه الهی را بر عهده گیرند. هرچند بروز چنین حوادثی نشان از ضعف ساختار حاکمیتی دولت مذکور دارد که به جای پرداختن به موضوعات مختص حج و موضوع حمایت از مظلومین شرایطی را فراهم ساخته که منتج به بروز چنین حوادثی شده است.

پورابراهیمی اظهار داشت: بازنگری نسبت به برگزاری حج تمتع توسط دولت عربستان باید در همایش کشورهای اسلامی در دستور کار کنفرانس اسلامی قرار گیرد زیرا اعمال و مناسک حج وزیارت خانه خدا متعلق به هیچ گروه و کشور خاصی نیست و باید همه کشورهای اسلامی در برگزاری این فریضه الهی شرکت کنند. لذا به نظر می رسد بازنگری به این روش امری اجتناب ناپذیراست.

وی در پایان ضمن تسليت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، امت اسلامی و خانواده‌های قربانیان، برای جان‌باختگان غفران و رحمت واسعه الهی، برای بازماندگان صبر و اجر، و برای مجروحان شفای عاجل را خواستار شد.