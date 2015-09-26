به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی پور فاطمی صبح شنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی با تقدیر از تلاش‌های فرماندار این شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته اعتبارات خوبی به بخش راه از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص داده شده است.

وی با تاکید بر لزوم توعه راه‌های دشتی، افزود: دشتی دومین شهرستان استان بوشهر به لحاظ وسعت است که نیاز است توجه ویژه‌ای به این شهرستان شود.

پورفاطمی بیان کرد: با تخصیص اعتبارات لازم بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه راه مرتفع شد و هم اکنون نیز پروژه‌های جدیدی در دست اجرا است که مهمترین آنها محور خورموج به لاور شرقی به عنوان یک نقطه حادثه خیز است.

وی در خصوص راه روستایی وراوی نیز گفت: این پروژه به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم آن روستا مطرح است و همواره پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام داده‌اند که با تخصیص اعتبارات لازم هم اکنون دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

پورفاطمی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به این پروژه اختصاص داده شده است، تصریح کرد: طول این پروژه ۱۱.۵ کیلومتر و عرض آن نیز هفت متر است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انشالله این پروژه نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.