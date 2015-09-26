ووشوکاران چین ۱۳ مهرماه به تهران سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که هفته گذشته تهران میزبان پنجمین دوره رقابتهای ووشو بین المللی جام پارس بود و چینی ها به دلیل برگزاری مسابقات ملی خود در این مسابقات غیبت داشتند از فدراسیون ووشو خبر می رسد این تیم برای برگزاری یک دیدار دوستانه هفته آینده راهی تهران می شود.

بر همین اساس ووشوکاران چینی ۱۳ مهرماه راهی تهران می شوند و چند روز با اعضای تیم ملی کشورمان تمرینات مشترکی خواهند داشت و جمعه ۱۷ مهرماه در یک دیدار دوستانه به مصاف هم خواهند رفت.

قرار است بعد از این دیدار کادر فنی تیم ملی اسامی ۵ عضو تیم ساندا را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان اعلام کند. البته شنیده می شود همچون گذشته به دلیل حفظ روحیه تمامی اردونشینان اسامی این ۵ ووشوکارا رسانه ای نخواهد شد.

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان آبان ماه در اندونزی برگزار می شود.