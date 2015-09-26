تکریم خانواده معظم شهدای مدافع حرم مورد غفلت واقع نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسینعلی ریحانی شامگاه جمعه به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در دیدار با خانواده معظم شهدای مدافع حرم شهیدان مهدی خراسانی و سید علی اصغر آقاشنایی در بیت این شهیدان اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت یکی از بزرگترین رموز موفقیت ایران اسلامی در عرصه های مختلف است.

وی اضافه کرد: فرزندان این ملت و شهیدان بزرگوار مدافع حرم با دفاع جانانه از انقلاب، اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) برگ زرین را رقم زدند و از خودشان گنج های گران بهایی به یادگار گذاشتند.

مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفان در امور دولت یادآور شد: امروز وظیفه داریم از خون شهدا به خوبی حراست و پاسداری و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهیم.

ریحانی با اشاره به هفته گ دفاع مقدس اظهار داشت: ملت شریف ایران به ویژه جوانان برومند، ایثارگران، پاسداران و همه نیروهای مسلح توانستند در دوران دفاع مقدس صدام و صدامیان را با شکست کامل مواجه کنند.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس مظهر حماسه، فرهنگ شهادت، رمز موفقیت، نهاد مقاومت و اقتدار ایران اسلامی است.

در این دیدار که سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی فرمانده سپاه ناحیه دامغان، حجت الاسلام سید مجتبی قادری مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان و جمعی از پاسداران حضور داشتند با اهداء لوح و هدایایی از سوی حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان از خانواده گرانقدر شهدای مدافع حرم دلجویی شد.

شهیدان مهدی خراسانی و سید علی اصغر آقاشنایی در ۱۴ خرداد سال ۹۲ در نبرد با گروه تروریستی داعش در کشور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بیان خاطرات از زبان مادران شهدا از دیگر برنامه های این دیدار بود.

شهرستان دامغان در دوران هشت سال دفاع مقدس ۶۲۵ شهید، یک هزار و ۸۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.