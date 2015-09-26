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۴ مهر ۱۳۹۴، ۹:۱۷

انتقاد وزارت حج افغانستان از عدم همکاری مقامات سعودی

انتقاد وزارت حج افغانستان از عدم همکاری مقامات سعودی

وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کرد هشت زائر افغان در حادثه روز پنجشنبه منا مفقود شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «داعلی الحق عابد» معاون وزارت حج و اوقاف افغانستان با انتقاد از عملکرد مقامات سعودی در همکاری نکردن با مسئولین حج کشورهای مختلف گفت: تاکنون از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نداریم زیرا بیمارستان های سعودی اطلاعاتی از قربانیان و زخمیان این رویداد ارائه نمی کنند.

گفته می شود پنج نفر از مفقودین از ولایت فاریاب، دو نفر از هلمند و یک نفر نیز از ولایت کاپیسا هستند.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان روز گذشته اعلام کرده بود که هیچ زائر افغان در میان قربانیان حادثه منا نیست.

کد مطلب 2924348

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