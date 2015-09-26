به گزارش خبرگزاری مهر، «یوسف افراش» معاون ارتباطات و امور استان‌های سازمان دارالقرآن از تغییر زمان برگزاری بزرگ‌ترین مسابقه تفسیر قرآن «نورالهدی» خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها این مسابقات قرار بود ۲۲ آبان‌ماه به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار شود اما با توجه به اینکه چهاردهمین آزمون سراسری قرآن و عترت ارشاد نیز در این تاریخ اعلام شده بود، ما زمان برپایی مسابقه «نورالهدی» را تغییر دادیم.

وی با بیان اینکه مسابقات تفسیر قرآن «نورالهدی» یک هفته دیرتر یعنی ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود، افزود: امیدواریم با تشکیل ستاد هماهنگی مسابقات شاهد هم‌زمانی مسابقات قرآنی نباشیم تا در تمامی فصول بتوانیم با برگزاری مسابقات مردم را با قرآن مأنوس کنیم.

ثبت‌نام در هشتمین دوره مسابقات تفسیر قرآن «نورالهدی» از ۲۵ خردادماه به همت سازمان دارالقرآن آغاز شد و تا ۱۵ مردادماه ادامه داشت که در این مدت حدود ۷ هزار نفر آمادگی خود را برای شرکت در این آزمون اعلام کردند.

مسابقه نورالهدي ۸ براساس مفاهيم و تفسير اجزاي بيست و چهارم، بيست و پنجم و بيست و ششم قرآن كريم برگزار ‌خواهد شد.