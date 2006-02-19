صدا و سيما در گسترش فرهنگ كتابخواني تلاش بيشتري كند

مهدي جعفري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : براي ما ايرانيان چه افتخاري ارزشمند تر از اين كه در سرزميني قدم گذاشته ايم كه خوان گسترده فرهنگ و ادبيات پربار آن از روزگاران بس دور تا به امروز همواره ميهماناني را با خود خوانده است ، ناگفته پيداست كه هم دين مبين اسلام و هم سنت فرهنگي ديارمان بر اين اصل تاكيد دارند كه آدمي از تاريكي و جهل به سرچشمه روشنايي رهنمون گردد .



اين كارشناس روابط عمومي با اشاره به ضرورت ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در جامعه تصريح كرد : رسانه پرمخاطب ملي مي تواند با برنامه ريزيهاي گسترده فرهنگي ، فعالان حوزه كتاب و نشر ، از جمله معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دراين امر مهم ياري كند ، اين اقدام علاوه بر اين كه موجب رونق بيش از پيش فرهنگ كتابخواني خواهد شد ، راه رشد استعدادهاي بي شماري را هموار مي كند تا در آينده توان سازندگي كشور دو چندان گردد .



وي اظهار داشت : ترويج فرهنگ كتابخواني قطعا در مقابله با تهاجم فرهنگي نيز كارساز است چرا كه با آگاهي بخشي به هر جوان ايراني ، او را به بهترين نحو در برابر اين تهاجم مصون خواهيم كرد .