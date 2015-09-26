به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در نشست با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا به مذاکرات گسترده شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران اشاره و گفت: فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به برخی موانع احتمالی برای سرمایه گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران، افزود: تردیدی نیست که این موانع و مخالفت‌ها پایدار نخواهد ماند.

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود به اصلاح اقتصاد کلان ایران پرداخته و عملکرد آن به گونه ای بوده که موفق شده با وجود تداوم تحریم‌ها، تورم را مهار، از دوره رکود عبور کند و اقتصاد وارد دوره رونق و رشد ۳ درصدی شود.

روحانی به تشریح گام‌های دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: ما دنبال تقویت بخش خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی هستیم و معتقدیم که باید فضای رقابت در کشور گسترش یابد، زیرا هر جا انحصار شکل گیرد، فساد ایجاد می شود. در همین راستا، به دنبال تقویت دولت الکترونیک هستیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد همچنین گفت: در بخش صادرات و واردات، اقدامات گمرکی از ۲۶ روز به ۳ روز کاهش یافته است.

رئیس جمهور به منابع عظیم انرژی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران اشاره کرد و افزود: این ویژگی ها در کنار امنیت و ثبات در کل منطقه و خطوط ارتباطی ریلی گسترده که چین و آسیای میانه را به دریای عمان متصل می کند، موقعیت منحصر به فردی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است.

روحانی در ادامه به تلاش‌های تهران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه اشاره کرد و افزود: با وجود ناامنی که در برخی از کشورهای همسایه وجود دارد، ایران منطقه ای امن است و در حالی که شاهدیم اروپا با تنها چند ده هزار پناهجو دچار مشکل شده، ایران پذیرای حدود ۳ میلیون پناهجوی افغانی بوده و هم اکنون ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: فضای جدیدی در ایران در عرصه های فناوری های نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی ایجاد شده است. ما برنامه‌های آینده خود را شفاف با دنیا در میان می گذاریم و در این میان یکی از راه های کاستن از فاصله میان ایران و آمریکا، همکاریهای اقتصادی است.

روحانی در ادامه به تشریح برنامه های گسترده در حوزه نفت و گاز، کشاورزی و اقتصادی پرداخت و گفت: ایران پیوسته پایبند و متعهد به عمل به قراردادهایش باطرف های مقابل بوده و هست.

رئیس جمهور افزود: در این فضا و در آینده، فشارهای مردم و شرکت‌ها به دولت آمریکا بیشتر شده و اجازه نمی دهند راه کنونی ادامه یابد.

در این نشست نمایندگان شرکت‌های بزرگ آمریکایی باتشریح امکانات و توانمندی هایشان، سئوالات خود را مطرح و برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اعلام آمادگی کردند.