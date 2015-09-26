«پنجره» پاورچین تا پارچین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۲۵۱ هفته‌نامه پنجره با پرونده‌ای درباره حواشی حضور یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس انرژی اتمی بین‌المللی در تهران و بازدید وی از سایت نظامی پارچین منتشر شد.

روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۴، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه چهار تن از معاونان خود وارد تهران شد و در نهایت از سایت نظامی پارچین دیدن کرد که این اتفاق عدول دولت از خطوط قرمز در مورد مسئله هسته‌ای تلقی می‌شود. همین امر باعث شد که پنجره‌ای‌ها به کندوکاو ابعاد این اقدام بپردازند و بازتاب اهمیت این موضوع را تصویر جلد شماره ۲۵۱ نشریه نشان می‌دهد.

پنجره در این زمینه علاوه بر تحلیل‌ها و گزارش‌های مبسوط گفت‌وگویی با سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است. البته سفر حسن روحانی، به نیویورک و حضور در مقر سازمان ملل و هم‌چنین مسائل سوریه نیز در مباحث پرداخته شده پرونده سیاسی ۲۵۱ پنجره هم به چشم می‌خورد.

به دنبال طرح بحث‌هایی در فضای رسانه‌ای کشور موضوعی تحت عنوان مبادله جاسوسان آمریکایی با زندانیان ایرانی در آمریکا منتشر شده است. تحریریه این مجله در شماره تازه خود پنجره پرونده‌ای ویژه به روی این موضوع تا ابعاد این مسئله را بیشتر تفحص کنند. در این پرونده، گفت‌وگوهایی با حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه و یک مقام امنیتی سابق که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده، صورت گرفته است.

بهره‌برداري سياسي گروهي مشخص از برنامه خندوانه و اجراي مسابقه استندآپ کمدي توسط يک بازيگر (امین حیایی) و يک نويسنده طنزپرداز (امیرمهدی ژوله) طی هفته گذشته، باعث شد، گروه اندیشه پنجره با عطف نظر قرار دادن این موضوع، پرونده‌ای را باز کند تا به واکاوی دلایل سیاسی کردن اکثر امور غیرسیاسی توسط اقشاری از مردم بپردازد. در این پرونده علاوه بر گفت‌وگو با قاسم پورحسن، اصغر مهاجری و علی‌اکبر امینی، میزگردی هم با حضور نعمت‌الله فاضلی، سیدجواد میری و بیوک محمدی برگزار شده است.

هفته‌نامه پنجره به مدیرمسئولی علیرضا زاکانی و سردبیری سیدمرتضی فاطمی، در ۸۴ صفحه، شنبه‌ها روی کیوسک‌های مطبوعات قرار می‌گیرد. بهای این هفته‌نامه ۵۰۰۰ تومان است.