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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

رئیس پلیس راه استان زنجان اعلام کرد:

فوت ۴ نفر در جاده‌های زنجان /موتورسواران علت ۱۲ درصد تصادفات فوتی

فوت ۴ نفر در جاده‌های زنجان /موتورسواران علت ۱۲ درصد تصادفات فوتی

زنجان- رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده‌های استان زنجان ۴ کشته بر جای گذاشت.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دیروز جمعه ساعت ۱۹ در محور زنجان به قزوین واژگونی خودرو پژو پارس باعث پرت شدن نوازد یک ساله به بیرون از خودرو و همچنین فوت مادر شد. 

وی اظهار داشت: متأسفانه در این تصادف سرنشین خودرو کمربند ایمنی نبسته بود و نوزاد و مادر خانواده فوت کردند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را خستگی  و خواب آلودگی راننده عنوان کرد

سرهنگ شیرمحمدی همچنین گفت: شامگاه جمعه ساعت ۲۱ برخورد وانت نیسان با موتورسیکلت در محور زنجان به خرمدره باعث فوت دو نفر از راکبان موتورسیکلت شد و در این تصادف علت اصلی وقوع این حادثه ناگوار انحراف به چپ از جانب راکب موتورسیکلت بوده است. 

وی تصریح کرد: طی شش ماهه سال جاری بیش از ۱۲ درصد تصادفات فوتی در جاده‌های استان زنجان را موتورسواران به خود اختصاص داده‌اند. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: موتورسواران متأسفانه با چراغ خاموش و بدون استفاده از کلاه ایمنی در جاده‌ها رانندگی می‌کنند و خود عامل مهم تصادفات در جاده‌ها هستند.

کد مطلب 2924373

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