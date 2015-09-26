سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دیروز جمعه ساعت ۱۹ در محور زنجان به قزوین واژگونی خودرو پژو پارس باعث پرت شدن نوازد یک ساله به بیرون از خودرو و همچنین فوت مادر شد.

وی اظهار داشت: متأسفانه در این تصادف سرنشین خودرو کمربند ایمنی نبسته بود و نوزاد و مادر خانواده فوت کردند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را خستگی و خواب آلودگی راننده عنوان کرد.

سرهنگ شیرمحمدی همچنین گفت: شامگاه جمعه ساعت ۲۱ برخورد وانت نیسان با موتورسیکلت در محور زنجان به خرمدره باعث فوت دو نفر از راکبان موتورسیکلت شد و در این تصادف علت اصلی وقوع این حادثه ناگوار انحراف به چپ از جانب راکب موتورسیکلت بوده است.

وی تصریح کرد: طی شش ماهه سال جاری بیش از ۱۲ درصد تصادفات فوتی در جاده‌های استان زنجان را موتورسواران به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: موتورسواران متأسفانه با چراغ خاموش و بدون استفاده از کلاه ایمنی در جاده‌ها رانندگی می‌کنند و خود عامل مهم تصادفات در جاده‌ها هستند.