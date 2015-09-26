به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، مهران شاهین‌طبع با اشاره به دیدارهای تیم ملی بسکتبال در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا، اظهارداشت: بازی با ژاپن در این مرحله کمک زیادی به ما کرد. ژاپن تیمی سازماندهی شده است و می‌تواند در مراحل بعدی بسیاری از تیم‌ها را شکست دهد. هند هم حریف خوبی بود که بازیکنانی فیزیکی داشت اما مالزی حریفی ضعیف بود.

وی با بیان اینکه سهمیه المپیک و داغ بودن بازار لیگ بسکتبال چین باعث شده تیم‎ها با تمام توان وارد چانگشا شوند.، یادآور شد: بازیکنانی که تغییر تابعیت داده‎اند در اکثر تیم‎ها دیده می‎شوند. کیفیت آنها با این شرایط بیشتر شده و کنترل بهتری در بازی دارند. به خصوص تیم قطر که چند بازیکن جوانتر و آمریکایی اضافه کرده است. در مجموع مسابقات قابل پیش‎بینی نیستند. تمام تیم‎ها قوی هستند و برای رقابت آمده‎اند.

مربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به رویارویی با هنگ کنگ، فیلیپین و فلسطین درمرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا یادآور شد: بازی با فیلیپین خیلی حساس است. فلسطین هم نشان داده که می‏تواند بازی‎های بزرگی انجام دهد. این تیم فیلیپین را شکست داده و ۳ بازیکن خیلی خوب دارد. این بازی برای دور بعدی اهمیت زیادی دارد که بتوانیم به عنوان سرگروه بالا بیاییم و به مرحله پلی‌آف راه پیدا کنیم. به نظر می‌رسد امکان روبرو شدن ما با یکی از تیم‌های قطر، لبنان یا قزاقستان بیشتر است.

شاهین طبع تاکید کرد: همیشه بازی به بازی پیش می‌رویم. باورمن سعی کرده برای هر بازی برنامه خاصی داشته باشد که بتوانیم حریفان را خوب آنالیز کنیم.

وی با اشاره به تیم ملی فیلیپین گفت: کادرفنی فیلیپین با تجربه است اما تغییرات بازیکنان، تاثیر زیادی روی تیم داشته است. شاید اگر فیلیپین روز اول بدون بلچ بازی می‌کرد، نتیجه بهتری می‌گرفت. آنها در بازی با فلسطین نا هماهنگ بودند چون بلچ در یک یا دو هفته اخیر به تیم اضافه شده است.

مربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: تمرکز بازیکنان فیلیپین در دور اول حفظ نشده بود وگرنه فیلیپین تیمی قوی است. البته شرایط در مراحل بعد مشخص نیست چون تیم‎های قوی زیادی در مسابقات وجود دارند که حتی می‎توانند فیلیپین را هم شکست دهند.