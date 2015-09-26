به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی درباره تغییر کادر فنی تیم کشتی فرنگی و پیشنهاد فدراسیون به محمد بنا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما به بنا پیشنهاد دادیم و ایشان یک هفته فرصت دارد تمایلش را برای حضور در تیم ملی اعلام کند. بعد از ابراز تمایل اولیه بحث پیرامون سایر مسائل مطرح خواهد شد.

سخنگوی فدراسیون کشتی در پاسخ به این سئوال که «اگر محمد بنا پاسخ منفی بدهد راهکار فدراسیون برای تیم کشتی فرنگی چیست؟» گفت: ما گزینه‌های دیگری به جز بنا هم زیر نظر داریم و در اینصورت مذاکره با نفرات دیگر در شورای فنی در دستور کار قرار خواهد گرفت.