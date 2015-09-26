داوود ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در تمام شهرستان ها نیز اکران فیلم انجام می شود، اظهارداشت: اکران فیلم های جشنواره در شهرستان های استان به غیر از مرکز استان، از روز پنجم مهرماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در زمان برگزاری جشنواره هشت شهرستان استان نیز درگیر جشنواره هستند، عنوان کرد: روزانه دو فیلم در هر شهرستان اکران می شود.

مسئول کمیته امورسالن های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه درمجموع در هر شهرستان ۱۰ فیلم اکران می شود، اظهار داشت: فیلم های جشنواره در سینما بهمن ملایر، مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی نهاوند، مجتمع فرهنگی هنری فردوسی تویسرکان، مجتمع فرهنگی هنری اندیشه رزن، مجتمع فرهنگی هنری جوان کبودرآهنگ، مجتمع فرهنگی هنری آیت الله بهاری بهار، مجتمع فرهنگی هنری سید جمال الدین اسد آبادی اسد آباد و کتابخانه عمومی فامنین اکران می شود.

ابوترابی در خصوص نحوه اکران فیلم ها بیان داشت: اکران فیلم ها در چهار شهرستان رزن و اسدآباد و فامنین و بهار با دی وی کم و در باقی شهرستان ها به صورت دیجیتال پخش می شود.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان چهارم تا هشتم مهر ماه در همدان برگزار می شود.