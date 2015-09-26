تولد یک مسابقه جدید در رادیو ایران/ با «مردان تاریخ» آشنا شوید

الهام صدیق تهیه‌کننده برنامه ای که به تازگی در کنداکتور برنامه های پاییزی رادیو ایران قرار گرفته است به خبرنگار مهر گفت: «مردان تاریخ» کاری از گروه تاریخ و دفاع مقدس رادیو ایران است که به صورت یک مسابقه برای شناخت شخصیت های تاریخی برگزار می شود.

وی با اشاره به جزییات این برنامه ادامه داد: این برنامه مسابقه‌محور روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۲۱:۴۵ پخش می شود و هدف این است که مخاطبان با شخصیت های تاریخی آشنا شوند.

صدیق تصریح کرد: در این مسابقه ما شرکت‌کننده حضوری نداریم بلکه همه شنونده ها به عنوان شرکت کننده های این مسابقه محسوب می شوند که می توانند پس از شنیدن شرح حالی از معرفی شخصیت تاریخی جواب های خود را به شماره ۳۰۰۰۰۹۰۰ پیامک بزنند.

تهیه کننده برنامه «مردان تاریخ» در پایان بیان کرد: در هر قسمت از این برنامه شخصیت های تاریخی که تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته اند معرفی می شوند که بیشتر از میان چهره های تاریخ معاصر کشور انتخاب شده اند و بعد مخاطبان می توانند با توجه به ویژگی هایی که از این افراد بیان می شود نام فرد مورد نظر را پیامک کنند.

اولین برنامه «مردان تاریخ» با گویندگی سعیده سلطانی و کارشناسی علی طهرانبند در حوزه تاریخ فردا یکشنبه ۵ مهرماه از آنتن رادیو ایران پخش می شود.