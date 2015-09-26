به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم به عنوان سرمرب تیم ملی کشتی آزاد همچنان معتقد است، ساختار حاکم در فدراسیون فضایی را فراهم می کند تا همه کشتی‌گیران از دورترین نقاط کشور هم با توجه به فرایند انتخابی به حضور در تیم ملی امیدوار باشند و بتوانند در یک رقابت منصفانه، برای پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی بجنگند.

البته فدراسیون کشتی تا امروز در این کار موفق بوده و توانسته سه سال در کشتی آزاد و دو سال در کشتی فرنگی ساختار فنی خوبی را پیاده و چهره‌هایی جوان و آینده داری را به کشتی ایران معرفی کند.

داشتن ساختار و نتیجه گرایی دو مقوله جداست

رسول خادم در دفاع از فرایند انتخابی تیم ملی و پایان دوران نتیجه گرایی صرف در ورزش معتقد است: این موضوع باعث شده در فدراسیون‌های ورزشی، کسب نتیجه در اولویت امور قرار گیرد اما ما در تلاشیم تا ثابت کنیم می توان در دل یک ساختار فنی ستاره هم داشت.

خادم نتیجه گرایی سریع همزمان با ایجادساختار را مشکل دانست و گفت : داشتن ساختار به همراه نتیجه گرفتن کار بسیار سختی است و همین موضوع باعث شده فدراسیون ها به صورت گلخانه ای روی ورزشکاران شاخص خود تمرکز و هزینه کنند اما پیشنهاد من که پیشنهادی پرهزینه است، تشکیل ساختار فنی در فدراسیون ها است.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: به عبارتی همه افرادی که در فدراسیون فعالیت قهرمانی انجام می دهند باید حس کنند یک نظام حاکم بر این فعالیتهاست؛ یعنی مدیر، مربی و ورزشکار برای رسیدن به تیم ملی باید در شرایط و فرصت برابر با همه رقبا، مسیر تعریف شده را طی کند.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه اذعان داشت: شاید در گام نخست نتوان به کسب نتیجه درخور توجهی دست یافت اما استمرار این حرکت، به تدریج نتایج بزرگی در پی خواهد داشت. با این کار فرایند قهرمانی فدراسیون نظام پیدا کرده و سلیقه ها نیز محدود می شود؛ این پروسه در نهایت نواقص کار را نشان خواهد داد.

خادم در خصوص ترسیم ساختار فنی در فدراسیون کشتی گفت: سه سال در کشتی آزاد و دوسال سخت و طاقت فرسا در کشتی فرنگی روی این ساختار کار شده و هر سال اصلاح روی آن صورت گرفته است.

ما در فدراسیون با پایان سال فنی که پس از مسابقات ملی و بین المللی آغاز می شود، وارد فاز جدیدی از فعالیتها می شویم.چند مسابقه اصلی شامل قهرمانی کشور و اوپن یا عمومی کشور را در همه رده های سنی فرنگی و آزاد برگزار خواهیم کرد که نفرات برتر در این مسابقات می توانند در انتخابی تیم ملی هم شرکت کنند.

حاشیه امنی بای ستارگان وجود ندارد

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به این موضوع که نزدیک به ۷۰ سال در این فدراسیون انتخابی تیم ملی برگزار شده استگفت: گاهی انتخاب نفرات برای پوشیدن پیراهن تیم ملی با شرایطی و مشکلاتی رو به رو می شد؛ مثلاً ستاره ها می دانستند که ما مجبور به انتخابشان هستیم اما این مسیر از ابتدای سال فنی باعث می شود که همه تکلیف خود را بدانند، بسیاری از چانه زنی‌ها خاتمه یابد و بخش عمده ای از حواشی با قاعده و نظام متعارف فنی از بین برود.

خادم گفت : این فرصتی عمومی برای همه کسانی است که توان لازم را برای پوشیدن تیم ملی دارند؛ به عنوان مثال ۳ کشتی گیر در آزاد، جایگاه فنی قابل توجهی نداشتند اما با تلاش خود در انتخابی تیم ملی شرکت کردند و ما توانستیم در مسابقات جهانی که گذشت، با همین نفرات نتیجه بگیریم.

شانس درخشش برای همه یکسان است

خادم ایجاد امید را دردل قهرمانان ثمره مهم ساختار شورای فنی در فدراسیون کشتی عنوان کرد و گفت : یک نکته بسیار مهم در کشتی ایران اتفاق افتاده و آن ایجاد امید در دل همه کشتی گیران با انگیزه کشور است. هم اکنون کسانی که روی تشک های فرسوده و در زیر زمین های شهرستان ها کشتی می گیرند این امید را دارند که می توانند دوبنده تیم ملی را بر تن کنند.

قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک افزود: در کنار این ها قهرمانان کشور حتی المپیکی ها هرساله باید ثابت کنند که برترین فرد در وزن خود هستند؛ این باعث می شود اوزان کشتی متکی به افراد خاص نباشد. اما نباید این نکته را نادیده گرفت که برخی استعدادها استعدادهایی برابر نیستند و جایگزینی آن ها در موقعیت مناسب عین عدالت است. به عبارتی جدا کردن افراد با استعداد و با ظرفیت بالا و پرورش آنها در سیستم گلخانه ای...!! ما المپیک ۲۰۱۶ را پیش رو داریم و به صلاحدید شورای فنی مجبور شدیم سهم گلخانه ای خود را افزایش دهیم، چرا که المپیک محل نتیجه گیری است.

رئیس فدراسیون کشتی در خاتمه به ارائه دو پیشنهاد افزود: دو پیشنهاد روشن دارم؛ یکی این که به دلیل فقدان ساختار فنی در سازمان ورزش کشور، فدراسیون ها متناسب با جنس فنی خود ساختار تعریف کنند تا فرصت برابر برای مدعیان حضور در تیم ملی فراهم شود و دوم این که در کنار این ساختار سیستم گلخانه ای را هم مدنظر قرار دهند.