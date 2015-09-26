عربستان اداره حرمین شریفین را به کنفرانس اسلامی واگذار کند

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به حادثه کشته شدن صدها نفر از حجاج در صحرای منا اظهارکرد: حادثه منا بدنبال حادثه ای که در صحن مسجدالحرام اتفاق افتاد، بسیار ناگوار بود که موجب اندوه جهان اسلام شد و متأسفانه مسلمانان در اثر بی لیاقتی آل سعود دچار این واقعه ناگوار شدند و تعداد زیادی به شهادت رسیدند.

وی افزود: من اولاً این سستی و سوء مدیریت دولت عربستان را در رعایت احترام، امنیت و صیانت از سلامت حجاج بیت الله الحرام محکوم می‌کنم و معتقدم آل سعود شایستگی برای اداره حرمین شریفین را ندارد و باید این مسئولیت را به کنفرانس اسلامی واگذار کند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ضمن تسلیت به همه بستگان حادثه دیدگان و تمام مسلمانان گفت: امیدوارم همه مجروحین هرچه زودتر سلامتی خود را باز بیایند و ازپیگیری‌ها و زحمات سازمان حج تشکر می کنم و از اینکه مقام معظم رهبری عزای عمومی اعلام کرده اند سپاسگذارم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی صبرو اجر به همه بازماندگان عنایت بفرماید.